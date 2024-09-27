الجمعة 27 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

قائد الحرس الثوري: لو اجتمعت أمريكا وكل شياطين العالم لن يهزموا حزب الله

قائد الحرس الثوري
قائد الحرس الثوري الإيراني

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أنه على يقين بأن الشعب الفلسطيني سيحقق قريبا نصرا رائعا، وسيرفع حزب الله اللبناني راية "لا إله إلا الله" فوق الأراضي المحتلة، بحسب قوله.

وتابع في كلمة له، إن "حزب الله البطل في لبنان، الذي يحمل راية المجد والجهاد والقوة، ويقاتل العدو في نقاط التماس ويخلق كل يوم إنجازا مشرفا جديدا، في هذا المشهد مثل المشاهد السابقة سيخرج منتصرا فخورا، وسيضيف خيبة أمل أخرى لخطط الأعداء الواهمة".

وأضاف سلامي مشددا: "إذا تعاونت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكل الجبهات المتحالفة مع شياطين العالم، فلن يتمكنوا أبدا من الانتصار على إرادة حزب الله المجاهد في شرق البحر المتوسط، وبإذن الله تلك الدول محكوم عليها بالفشل"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 11 شهرا بعد إعلان الحزب فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعًا بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.

وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيهما 37 شخصًا وأُصيب نحو 3000 آخرين حسب بيانات رسمية. وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم.

وعلّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في رده حول مخاوف الكرملين من تصاعد الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، قائلا: "بالطبع، فإن الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة، والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".

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