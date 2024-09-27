الأمم المتحدة تدين الهجوم الإسرائيلي على لبنان: يعيش الفترة الأكثر دموية منذ عقدين

أكدت الأمم المتحدة، الجمعة، أن التصعيد الكارثي للهجمات الإسرائيلية ضد عناصر حزب الله ترك لبنان في مواجهة الفترة الأكثر دموية منذ سنوات، إذ تغص المستشفيات بالمصابين والضحايا.

الأمم المتحدة تدين التصعيد في لبنان

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا إن "التصعيد الأخير في لبنان أقل ما يمكن وصفه بأنه كارثي"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وتقصف الطائرات الحربية الإسرائيلية معاقل حزب الله في أنحاء لبنان، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 700 شخص، وإصابة نحو 6000 بجروح.

وانفجرت مئات أجهزة الاتصال في مختلف مناطق لبنان الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل 39 شخصًا على الأقل، وإصابة نحو 3000 بجروح في هجوم اتُّهمت إسرائيل بالوقوف خلفه.

وقال رضا للصحفيين في جنيف في اتصال عبر الفيديو من بيروت "نشهد فترة هي الأكثر دموية في لبنان منذ جيل، ويعبر كثيرون عن مخاوفهم من أن هذه ليست سوى البداية".

حصيلة الضحايا في لبنان

وأشار إلى أنه يوم الاثنين الماضي وحده، بلغت حصيلة الشهداء نصف الحصيلة التي سُجلت عام 2006 التي بلغت 1200 شهيد خلال 34 يومًا من الحرب بين إسرائيل وحزب الله، لافتًا أن "مستوى النزوح ومستوى الصدمة والذعر كان هائلًا".

في الوقت ذاته، حذر رضا من أن "قطاع الصحة يعاني الضغط الشديد"، وأفاد بأن "أحداث الأسبوع الماضي، بما في ذلك انفجار أجهزة الاتصال، أدى إلى نفاد الإمدادات الصحية تقريبًا".

وتابع أنه "في ظل التصعيد الأخير وبلوغ المستشفيات قدرتها الاستيعابية القصوى، يعاني النظام محدودية الموارد للإيفاء بالطلب المتزايد".