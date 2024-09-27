الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الأمم المتحدة تدين الهجوم الإسرائيلي على لبنان: يعيش الفترة الأكثر دموية منذ عقدين

لبنان،فيتو
لبنان،فيتو

أكدت الأمم المتحدة، الجمعة، أن التصعيد الكارثي للهجمات الإسرائيلية ضد عناصر حزب الله ترك لبنان في مواجهة الفترة الأكثر دموية منذ سنوات، إذ تغص المستشفيات بالمصابين والضحايا.

الأمم المتحدة تدين التصعيد في لبنان

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا إن "التصعيد الأخير في لبنان أقل ما يمكن وصفه بأنه كارثي"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وتقصف الطائرات الحربية الإسرائيلية معاقل حزب الله في أنحاء لبنان، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 700 شخص، وإصابة نحو 6000 بجروح.

وانفجرت مئات أجهزة الاتصال في مختلف مناطق لبنان الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل 39 شخصًا على الأقل، وإصابة نحو 3000 بجروح في هجوم اتُّهمت إسرائيل بالوقوف خلفه.

وقال رضا للصحفيين في جنيف في اتصال عبر الفيديو من بيروت "نشهد فترة هي الأكثر دموية في لبنان منذ جيل، ويعبر كثيرون عن مخاوفهم من أن هذه ليست سوى البداية".

حصيلة الضحايا في لبنان

وأشار إلى أنه يوم الاثنين الماضي وحده، بلغت حصيلة الشهداء نصف الحصيلة التي سُجلت عام 2006 التي بلغت 1200 شهيد خلال 34 يومًا من الحرب بين إسرائيل وحزب الله، لافتًا أن "مستوى النزوح ومستوى الصدمة والذعر كان هائلًا".

في الوقت ذاته، حذر رضا من أن "قطاع الصحة يعاني الضغط الشديد"، وأفاد بأن "أحداث الأسبوع الماضي، بما في ذلك انفجار أجهزة الاتصال، أدى إلى نفاد الإمدادات الصحية تقريبًا".

وتابع أنه "في ظل التصعيد الأخير وبلوغ المستشفيات قدرتها الاستيعابية القصوى، يعاني النظام محدودية الموارد للإيفاء بالطلب المتزايد".

الأمم المتحدة: 30 ألف شخص نزحوا من لبنان إلى سوريا خلال 72 ساعة

متورط بتفجيرات البيجر في لبنان، من هو خوسيه الذي تبحث عنه النرويج؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل الأمم المتحدة التصعيد في لبنان البيجر الطائرات الحربية الاسرائيلية تفجيرات البيجر في لبنان حزب الله

مواد متعلقة

الأمم المتحدة: 30 ألف شخص نزحوا من لبنان إلى سوريا خلال 72 ساعة

متورط بتفجيرات البيجر في لبنان، من هو خوسيه الذي تبحث عنه النرويج؟

جيش الاحتلال يعلن شن عشرات الغارات على جنوب لبنان

الأكثر قراءة

اتفرج ببلاش، 6 قنوات تذيع مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024

شاهد، مغادرة الوفود قاعة الأمم المتحدة وهتافات احتجاجية ضد نتنياهو قبل إلقاء كلمته

زلزال يضرب شرق سد النهضة بإثيوبيا

السوبر الإفريقي، صدمة فى معسكر الزمالك قبل مواجهة الأهلي

تردد القنوات المفتوحة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي

القبض على طبيبين في الأقصر بعد فيديو التحرش بسيدات أثناء الكشف

شاهد ملعب المملكة أرينا قبل 5 ساعات من مباراة الأهلي والزمالك (صور)

منوعات

المزيد

«الإبداع في كل حذاء» مهنة الإسكافي تتحدى الحداثة، والأسطى عزيز: فن يحتاج إلى ضمير واهتمام (فيديو وصور)

أزمة حادة بين تركيا وألمانيا والمفوضية الأوروبية تتدخل

الأطعمة المناسبة وطرق التعامل معها، كيفية تربية النسانيس في المنزل؟ (فيديو)

الأعنف منذ 173 عاما، إعصار هيلين يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 27 -9-2024

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 27 -9-2024 بالسوق المحلى

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

ضحايا الأهلي في 8 مواجهات شهدت تتويجه بالسوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحرامي في المنام وعلاقته بالسعادة والاستقرار المادي والمعنوي

صيغ الاستعاذة من الشيطان وأحكام التلفظ بها في الصلاة

تفسير حلم الاستحمام في المنام وعلاقته بالإقلاع عن الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية