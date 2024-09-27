الجمعة 27 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

استشهاد 88 وإصابة 153 آخرين في العدوان الإسرائيلي على لبنان خلال 24 ساعة

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

 أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 88 وإصابة 153 آخرين إثر الغارات الإسرائيلية على لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

نزوح 250 ألف لبناني بسبب القصف الإسرائيلي 

 وقال وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين، أمس الخميس: "نتواصل مع المنظمات الدولية لسد النقص في المساعدات المطلوبة لإيواء النازحين".

وأضاف ناصر ياسين: "مراكز الإيواء بها حاليا 77 ألف نازح، لكن العدد الفعلي يتجاوز 250 ألفا، ومن الواضح أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي عاجزان عن وقف الاعتداءات على لبنان".

 

ومنذ عدة أيام بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات الجوية على جنوب لبنان، استهدفت المنازل والمناطق السكنية والبنية التحتية في الجنوب، مما تسبب في نزوح آلاف المواطنين.

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