الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية: فتح الشواطئ والأندية مجانا احتفالا باليوم العالمي للسياحة

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

 أصدر اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية قرارًا بفتح شواطئ وأندية المحافظة طوال اليوم بالمجان، سواء لزائري المحافظة أو لمواطني الإسماعيلية، وذلك احتفالا باليوم العالمي للسياحة. 

صحة الإسماعيلية تُنظم برنامجا تدريبيا لأطباء الأسنان (صور)

4870 مستفيدة من خدمات الحملة التنشيطية للصحة الإنجابية في الإسماعيلية (صور)

الاحتفال باليوم العالمي للسياحة 

 وتحتفي محافظة الإسماعيلية باليوم العالمي للسياحة الذي يحتفل به العالم يوم 27 من شهر سبتمبر من كل عام ويحمل هذا العام شعار (السياحة والسلام)، الذي أطلقته منظمة السياحة العالمية، لتسليط الضوء على السياحة، وذلك لأهمية دورها في التنمية الاقتصادية وأيضًا في تعزيز السلام على المستوى العالمي في عالم تترابط فيه علاقات الشعوب بعضها ببعض. 

 

ومن هنا تبرز أهمية السياحة كقوة مقنعة وديناميكية لتحدي الصور النمطية وتحدي الأحكام المسبقة. 

 

أهمية دور السياحة في الحوار بين الثقافات 

 وأكد محافظ الإسماعيلية أن  السياحة تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الحوار بين الثقافات، وتقدم الكثير من الفرص منها التعارف وتعلم اللغات الأجنبية وتذوق النكهات الغريبة والتواصل مع البشر الآخرين وبناء التسامح؛ فالسياحة تعتبر تجربة تعليمية وروحية تغذي العقل. 

 

تعزيز السلام بين الشعوب   

وأشار إلى الدور الحيوي لهذا القطاع في تعزيز السلام والتفاهم بين الأمم والثقافات. 

ويقوم العاملون بإدارة السياحة بديوان عام محافظة الإسماعيلية بالمرور على المتنزهات والشواطئ والأندية الاجتماعية لتوزيع المطبوعات والبروشورات السياحية على مواطني وزائري المحافظة احتفالًا بهذا اليوم. 

 

مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية 

ويتزامن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة هذا العام مع استعدادات  المحافظة لاستقبال وفود فرق الفنون الشعبية المشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الرابع والعشرين وهو أول وأقدم مهرجان لهذا النوع من الفنون ارتبط اسمه بالإسماعيلية منذ نشأته.   

وتشتهر محافظة الإسماعيلية بالعديد من المقومات التي تجعلها مقصدًا للعديد من الزائرين في مجال السياحة الداخلية، كما تشتهر الإسماعيلية بسياحة المهرجانات مثل مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية ومهرجان الربيع ومهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.  

 

وكان محافظ الإسماعيلية قد شدد على ضرورة إبراز المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، والترويج للمناطق السياحية، مثل المتحف القومي للإسماعيلية الذي يحوي العديد من القطع الأثرية والتاريخية، ومتحف هيئة قناة السويس  الذي يضم عددًا كبيرًا من المعروضات التي تعبر عن تاريخ ونشأة قناة السويس.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية أندية وشواطئ الإسماعيلية اليوم العالمي للسياحة مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية

مواد متعلقة

صحة الإسماعيلية تُنظم برنامجا تدريبيا لأطباء الأسنان (صور)

4870 مستفيدة من خدمات الحملة التنشيطية للصحة الإنجابية في الإسماعيلية (صور)

ملتقى"أولادنا" لذوي القدرات الخاصة يجوب شوارع الإسماعيلية (صور)

محافظ الإسماعيلية: نسعى لإقامة أسواق حضارية تليق بالمواطن

الأكثر قراءة

السوبر الإفريقي، صدمة فى معسكر الزمالك قبل مواجهة الأهلي

القبض على طبيبين في الأقصر بعد فيديو التحرش بسيدات أثناء الكشف

العقوبة المتوقعة لطبيبي فيديو التحرش بالأقصر

متورط بتفجيرات البيجر في لبنان، من هو خوسيه الذي تبحث عنه النرويج؟

سلوت يتهرب مجددا من حسم مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

أصحاب أشهر قاضية ممكن.. لعنة يخشاها الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالسوبر الإفريقي (فيديو جراف)

أغلى لاعب تسويقيًّا في قمة الأهلي والزمالك قبل السوبر الإفريقي

تكليفات وقرارات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

منوعات

المزيد

الأعنف منذ 173 عاما، إعصار هيلين يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية

علماء روس يستخدمون الفيروسات لعلاج جروح الطلقات النارية، ما القصة؟

تنفيذ ثاني إعدام بالنيتروجين في تاريخ الولايات المتحدة رغم الانتقادات

رسالة سرية من الأمير هاري إلى كيت ميدلتون

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 27 -9-2024

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 27 -9-2024 بالسوق المحلى

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مصر صاحبة الرصيد الأكبر بـ 12 لقبا.. أبطال السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الاستحمام في المنام وعلاقته بالإقلاع عن الذنوب والمعاصي

شباب حول الرسول، زيد بن أرقم "صدقه الله مرتين"

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالعجز عن حل المشاكل العائلية

المزيد
الجريدة الرسمية