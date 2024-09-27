محافظ الإسماعيلية: فتح الشواطئ والأندية مجانا احتفالا باليوم العالمي للسياحة

أصدر اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية قرارًا بفتح شواطئ وأندية المحافظة طوال اليوم بالمجان، سواء لزائري المحافظة أو لمواطني الإسماعيلية، وذلك احتفالا باليوم العالمي للسياحة.

الاحتفال باليوم العالمي للسياحة

وتحتفي محافظة الإسماعيلية باليوم العالمي للسياحة الذي يحتفل به العالم يوم 27 من شهر سبتمبر من كل عام ويحمل هذا العام شعار (السياحة والسلام)، الذي أطلقته منظمة السياحة العالمية، لتسليط الضوء على السياحة، وذلك لأهمية دورها في التنمية الاقتصادية وأيضًا في تعزيز السلام على المستوى العالمي في عالم تترابط فيه علاقات الشعوب بعضها ببعض.

ومن هنا تبرز أهمية السياحة كقوة مقنعة وديناميكية لتحدي الصور النمطية وتحدي الأحكام المسبقة.

أهمية دور السياحة في الحوار بين الثقافات

وأكد محافظ الإسماعيلية أن السياحة تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الحوار بين الثقافات، وتقدم الكثير من الفرص منها التعارف وتعلم اللغات الأجنبية وتذوق النكهات الغريبة والتواصل مع البشر الآخرين وبناء التسامح؛ فالسياحة تعتبر تجربة تعليمية وروحية تغذي العقل.

تعزيز السلام بين الشعوب

وأشار إلى الدور الحيوي لهذا القطاع في تعزيز السلام والتفاهم بين الأمم والثقافات.

ويقوم العاملون بإدارة السياحة بديوان عام محافظة الإسماعيلية بالمرور على المتنزهات والشواطئ والأندية الاجتماعية لتوزيع المطبوعات والبروشورات السياحية على مواطني وزائري المحافظة احتفالًا بهذا اليوم.

مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

ويتزامن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة هذا العام مع استعدادات المحافظة لاستقبال وفود فرق الفنون الشعبية المشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الرابع والعشرين وهو أول وأقدم مهرجان لهذا النوع من الفنون ارتبط اسمه بالإسماعيلية منذ نشأته.

وتشتهر محافظة الإسماعيلية بالعديد من المقومات التي تجعلها مقصدًا للعديد من الزائرين في مجال السياحة الداخلية، كما تشتهر الإسماعيلية بسياحة المهرجانات مثل مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية ومهرجان الربيع ومهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.

وكان محافظ الإسماعيلية قد شدد على ضرورة إبراز المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، والترويج للمناطق السياحية، مثل المتحف القومي للإسماعيلية الذي يحوي العديد من القطع الأثرية والتاريخية، ومتحف هيئة قناة السويس الذي يضم عددًا كبيرًا من المعروضات التي تعبر عن تاريخ ونشأة قناة السويس.

