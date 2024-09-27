إصابة شخصين بطلقات خرطوش خلال مشاجرة بالإسماعيلية

أصيب شخصان بطلقات خرطوش خلال مشاجرة وقعت بمنطقة أبو عطوة في محافظة الإسماعيلية.

إخطار بإصابة شخصين

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة في قرية أبو عطوة عند المثلث.

انتقال الأجهزة الأمنية

علي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابساته ومعرفة أسباب الحادث.

نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف

كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

الحالة الصحية للمصابين

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من إصابة بطلقات خرطوش حيث تم إسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين، يدعيان إبراهيم أدهم راغب، 35 سنة، مقيم في ابو عطوة، مصاب بطلق خرطوش بالقدم اليمنى، أحمد أدهم راغب، 30 سنه، مقيم في أبو عطوة، مصاب بطلق خرطوش بالفخذ الأيمن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ