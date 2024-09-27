رفع 362 حالة إشغال طريق خلال أسبوع بالإسماعيلية (صور)

قامت الوحدات المحلية للأحياء الثلاثة ومراكز ومدن محافظة الإسماعيلية، برفع ما يقرب من 362 حالة إشغال طريق، وتحرير 152 مخالفة التعدي على حرم الطريق العام.

جهود حي ثاني في إزالة الإشغالات

حيث قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثانِ مدينة الإسماعيلية، برفع 28 حالة إشغال طريق من عدة مناطق منها "شارع العشريني، السكة الحديد، طريق عز الدين"، وتم تحرير 28 مخالفة إشغال طريق للباعة المتجولين، ورفع 20 حالة إشغال بمعرفة الحي، ورفع 8 حالات بمعرفة أصحابها.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

رفع الإشغالات بحي ثالث

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث بمدينة الإسماعيلية برفع الإشغالات من نطاق الحي، حيث تم رفع 300 حالة إشغال طريق، عبارة عن إزالة 80 تاندة حديد بنطاق سوق الحرفي، بالإضافة إلى التحفظ على 200 كرسي، 10 طاولات بمنطقة الخامسة، بالإضافة إلى تحرير 66 محضر إشغال طريق، و10 محاضر إدارة بدون ترخيص.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جهود مركز ومدينة فايد

بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات من نهر الطريق ومراجعة تراخيص تصاريح الإشغالات والتند، بالإضافة إلى رفع الإشغالات من أمام بعض المحال التجارية والباعة الجائلين.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جهود الوحدات المحلية للمراكز

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير برفع ما يقرب من 44 حالة إشغال طريق، وتحرير 44 محضرا بنطاق "الشارع الرئيسي، ميدان الإصلاح، كوبري التل، شارع أحمد عرابي حتى تل البلد"، عبارة عن "كراسي ترابيزات، استاندات، أقفاص بلاستيك، حواجز حديدية، إطارات سيارات".

بالإضافة لتحرير 4 مخالفات لعدد من السيارات، لتكرار الوقوف بالشارع بغير الأماكن المخصصة، وإرسالها لإدارة المرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها وعلى الطريق العام.