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محافظات

4870 مستفيدة من خدمات الحملة التنشيطية للصحة الإنجابية في الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تحت شعار "مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة" لتقديم خدمات الصحة الإنجابية قدمت خدماتها لحوالي 4,870 مستفيدة خلال مرحلتيها فى الفترة من 15 وحتى 26 سبتمبر بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة.  

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تفاصيل الخدمات المقدمة للمستفيدات 

وحصلت 2250 مستفيدة على خدمات تنظيم الأسرة خلال الأسبوع الأول بمدن الإسماعيلية، فايد والقنطرة غرب، وحصلت 2617 مستفيدة خلال الأسبوع الثانى بمدن أبو صوير، التل الكبير، القصاصين، القنطرة شرق.  

جانب من الحملة، فيتو 
جانب من الحملة، فيتو 

ويأتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة الصحة والسكان بصحة وتنمية الأسرة بجميع محافظات الجمهورية،والتى تم تنفيذها على مرحلتين.  

جانب من الحملة، فيتو 
جانب من الحملة، فيتو 

تنفيذ الحملة بكافة مراكز الإسماعيلية 

وانطلقت أعمال الحملة التنشيطية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بجميع مدن ومراكز محافظة الإسماعيلية من خلال عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة إلى جانب العيادات المتنقلة.  

جانب من الحملة، فيتو 
جانب من الحملة، فيتو 

كما تم تنظيم ندوات توعوية لتعزيز الوعي لدى الأسرة المصرية، ومكافحة الشائعات المرتبطة بصحة الأم والطفل، خاصة ما يتعلق بوسائل تنظيم الأسرة، فضلًا عن تقديم المشورة بأهمية المباعدة بين الولادات. 

جانب من الحملة، فيتو 
جانب من الحملة، فيتو 
جانب من الحملة، فيتو 
جانب من الحملة، فيتو 

 وقالت الدكتورة إيمان الحماقى، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالإسماعيلية، إن الحملة لاقت إقبالا كثيفا من السيدات خلال مرحلتها الأولى والثانية،حيث تم خلالها حصول 4,064 منتفعة على وسيلة لتنظيم الأسرة، و521 كشف نسا و110 متابعة حمل و421 سونار ومتابعة وسيلة، إضافة الى تقديم المشورة والتوعية لـ 4,870 مستفيدة، مشيرة إلى أن الحملة تقام بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان والإعلام، والأوقاف، ومجلس المدينة، والتضامن الاجتماعي. 

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