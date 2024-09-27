الجمعة 27 سبتمبر 2024
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المراكز التكنولوجية بالإسماعيلية تواصل استقبالها للمواطنين الراغبين في التصالح (صور)

جانب من العمل بالمركز
جانب من العمل بالمركز التكنولوجي، فيتو

تواصل المراكز التكنولوجية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، استقبالها للمواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.  

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المركز التكنولوجي بمدينة التل الكبير  

وشهد المركز التكنولوجي لمدينة التل الكبير، منذ صباح اليوم إقبالا من المواطنين على تقديم الأوراق الخاصة بملفات التقنين والتصالح لتسوية مخالفات البناء. 
 

جانب من العمل داخل المركز التكنولوجي، فيتو
جانب من العمل داخل المركز التكنولوجي، فيتو

محافظ الإسماعيلية يوجه بمضاعفة نسب الإنجاز في ملف التقنين 

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عقد في وقت سابق اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخلفات البناء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة إنهاء الموضوعات المتعلقة بهذا الملف. 

بدء الاجتماع ودفع وتيرة العمل 

واستهل "أكرم" الاجتماع موجهًا بشأن دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة، وأيضًا الأسلوب الأمثل لاسترداد الأراضي وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين.  

جانب من العمل داخل المركز التكنولوجي، فيتو
جانب من العمل داخل المركز التكنولوجي، فيتو

استعراض آخر المستجدات 

كما تم استعراض آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء والذي توليه المحافظة أولوية قصوى خلال الفترة الحالية لزيادة نسبة الإنجاز في الملف بصفة خاصة والانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين. 

أبرز الحضور خلال الاجتماع  

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، حسن مبارك مدير عام الحسابات الخاصة بالمحافظة، ومديري إدارات المتغيرات المكانية، المركز التكنولوجي، أصول الدولة، ومنظومة التقنين وحساب بيع الأراضي. 

جانب من العمل داخل المركز التكنولوجي، فيتو
جانب من العمل داخل المركز التكنولوجي، فيتو

مستجدات ملف التقنين 

وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية. 

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، كما أنه لا تتهاون في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات علي أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمراكز والمدن، وتحديد الحالات المطلوب إزالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب في تسهيل التعدي على أراضي الدولة. 

ووجَّه "أكرم" بسرعة إنهاء عمل اللجان المختصة من فحص الملفات المتبقية والبت فيها للحالات الجادة، واستيفاء كافة المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التقنين الخاصة بهم لتقنين أوضاعهم، وضرورة حث المواطنين غير المستوفاه ملفاتهم بضرورة تقديم المستندات اللازمة والاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة. 

وأكد محافظ الإسماعيلية حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة. 

و طالب "أكرم" كافة الجهات المعنية بالتقنين والتصالح، بمضاعفة الجهد في ملفي التصالح على مخالفات البناء والتقنين للانتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنين وتعاون جميع الجهات التنفيذية بالدولة في هذا الملف، ولقاء المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة لتعريفهم  بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم المخالفة.

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