الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التعليم العالي يشهد بدء اليوم الأول للدراسة غدا بجامعة حلوان

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور
ads

 يشهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدء اليوم الأول للدراسة بـالعام الجامعي الجديد 2024/2025، وذلك بجامعة حلوان الحكومية وجامعة حلوان الأهلية، بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ولفيف من قيادات الوزارة والجامعتين. 

يستعد 3.7 ملايين طالب وطالبة بمختلف الجامعات والمعاهد لبدء الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد 2024 /2025، بداية من غد السبت الموافق 28 سبتمبر الجاري.

وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن منظومة التعليم العالي تتميز بالتنوع الكبير في مؤسساتها التعليمية، حيث تضم (27 جامعة حكومية، و35 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع للجامعات الدولية، و181 معهدًا)، بالإضافة إلى 10 جامعات باتفاقيات دولية، إطارية، وقوانين خاصة وأكاديمية.

 

التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي

 وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة بجميع الجامعات والمعاهد؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح.

كما وجه الوزير بسرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ لضمان انتظام الدراسة بكافة الكليات والمعاهد.

 

خطط الأنشطة الطلابية المختلفة 

ووجه الوزير أيضًا بضرورة تنفيذ الجامعات والمعاهد خطط الأنشطة الطلابية المختلفة (الرياضية، والفنية، والثقافية، والاجتماعية) ودعم الطلاب أصحاب المواهب، مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية تعُد من أهم أُسس المنظومة التعليمية، التي تستهدف تقوية ودعم روح الفريق، وتوطيد الروابط الإنسانية، وتوثيقها بين الطلاب، ومن أهم السُبل لاندماج الطلاب مع المجتمع، سواء داخل الجامعات والمعاهد أو تأهيلهم للمجتمع الخارجي، ولخلق بيئة تنافسية في جميع المجالات.

واستعدت الجامعات والمعاهد لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال الانتهاء من أعمال الصيانة للمباني، والمُدرجات، والقاعات الدراسية، والمعامل، والمدن الجامعية، بالإضافة إلى التأكد من وجود وسائل السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية؛ حفاظًا على الأرواح والمنشآت.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العام الجامعي الجديد التعليم العالي الجامعات والمعاهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان العام الدراسي الجديد الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي جامعة حلوان الاهلية جامعة حلوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي

مواد متعلقة

الجامعات والمعاهد تستعد لاستقبال 3.7 ملايين طالب غدا

مستشار رئيس الجمهورية للصحة يشهد ختام معسكر "عين شمس تبدع باختلاف"

إحباط تهريب مخدر الآيس داخل علبة كاكاو في مطار القاهرة

اللينك الرسمي لنتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

ظهرت الأن، نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

الأرصاد الجوية تطلق أولى فعاليات الموسم الثقافي "المناخ والتنمية المستدامة"

مطار شرم الشيخ الدولي ينجح في اجتياز مراجعة SGS لتطبيق نظام الإدارة المتكامل

نتيجة تقليل الاغتراب 2024، رابط مباشر للحصول على النتائج

الأكثر قراءة

تكليفات وقرارات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

بتكلفة تصل لـ 600 مليون دولار.. أغلى 3 حفلات زفاف في 2024 (فيديوجراف)

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024

الأمن يكشف ملابسات تغيب طفلة فى الإسكندرية

السوبر الأفريقي، بي إن سبورتس المفتوحة تحسم موقفها من إذاعة مباراة الأهلي والزمالك

مفاجأة منتظرة، كولر يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك بالسوبر الإفريقي

الجزر الأحمر بـ 40 جنيهًا، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة

أزمة في حياتها.. أميرة هاني تطلب من جمهورها الدعاء لهذا السبب

منوعات

المزيد

علماء روس يستخدمون الفيروسات لعلاج جروح الطلقات النارية، ما القصة؟

تنفيذ ثاني إعدام بالنيتروجين في تاريخ الولايات المتحدة رغم الانتقادات

رسالة سرية من الأمير هاري إلى كيت ميدلتون

كندا تكشف فضيحة بطلها مؤدي أغنية كأس العالم 2010

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 27 -9-2024 بالسوق المحلى

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

المزيد

انفوجراف

بتكلفة تصل لـ 600 مليون دولار.. أغلى 3 حفلات زفاف في 2024 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالعجز عن حل المشاكل العائلية

شباب حول الرسول، زيد بن أرقم "صدقه الله مرتين"

جوامع الدعاء في يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية