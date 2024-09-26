الإسماعيلية تستعد للاحتفال بعيدها القومي

تستعد محافظة الإسماعيلية، للاحتفال بالعيد القومي لها في 16 من أكتوبر المقبل، وهي ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطاني.

اجتماع تنسيقي

ومن جانبه عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الخميس اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات لاحتفالات العيد القومي للمحافظة.

أبرز الحضور خلال اللقاء

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء محمد بهنس مساعد مدير الأمن للأمن العام، العميد محمد فرج المستشار العسكري بالمحافظة، اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مدير إدارة المرور، مدير إدارة الحماية المدنية، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مديري عموم ووكلاء وزارة المديريات الخدمية والمرافق العامة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية والجهات المعنية بالاجتماع.

افتتاح عدد من المشروعات

وخلال الاجتماع صرح "عصام" أن الاحتفال بالعيد القومي سيشتمل على افتتاح عدد من المشروعات القومية وتطوير العديد من الطرق والميادين وتوسعات وكباري للمشاة وإنشاء عدد من المدارس والمعاهد الدينية.



وأضاف عصام أنه جاري افتتاح عدة مشروعات في مجال الصحة والطب البيطري والزراعة هذا إلى جانب افتتاح مجمع خدمات للتضامن الاجتماعي بمنطقة الحرفي وحضانة نموذجية وسوق حضاري للوكايل بالقنطرة غرب.

وأشار عصام إلى أن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة سيشمل عدة فعاليات منها، عرض طابور عسكري بمدرسة السادات العسكرية وتكريم للشهداء ومعرض كتاب وحرف بيئية وعرض فني لفرقة ذوي الهمم ومؤتمر للأدباء عن أدب الحرب وأوبريت لجيش الشمس.

ونوه أن هذا العام سيتم تنظيم معرض لصور أثرية توثق تاريخ المحافظة ومئوية النادي الإسماعيلي.



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