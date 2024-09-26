محافظ الإسماعيلية: نسعى لإقامة أسواق حضارية تليق بالمواطن

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة المقترحات والمخططات التفصيلية لتطوير أسواق، الشهداء للخضروات والأسماك بشارع شل بحي ثان الإسماعيلية، والحرفي بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، محمد صابر رئيس حي ثالث الإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان الإسماعيلية، أمير عبدالله رئيس حي أول الإسماعيلية، شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، المهندس ماجد بسيوني مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالإسماعيلية، المهندسة فاطمة عبد القادر مدير تطوير العشوائيات.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

عرض ومناقشة بعض المقترحات

وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة المقترحات والمخططات التفصيلية لتطوير وإعادة تشغيل سوق الشهداء للخضروات والأسماك بشارع شل لخدمة المواطنين بمنطقتي الشهداء والمحطة الجديدة، وتطوير ورفع كفاءة سوق الحرفي ليكون سوق حضاري منظم، يوفر المزيد من الفروشات للبائعين ويلبي كافة احتياجات المواطنين بحي ثالث، علاوة على القضاء على الإشغالات والتعديات على الطريق العام والأرصفة المخصصة للمارة.

الهدف من الأسواق

وأكد محافظ الإسماعيلية على أن الهدف الذي يسعى إليه الجهاز التنفيذي للمحافظة، هو إقامة أسواق حضارية منظمة تليق بالمواطن الإسماعيلي، ويوفر الراحة للبائعين، ولا يهدف لإلحاق الضرر بأحد؛ فالهدف الأساسي للجهاز التنفيذي هو خدمة المجتمع الإسماعيلي.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

وأضاف: "أنا في صف المواطن الإسماعيلي سواء كان بائع أو مشتري، الهدف الرئيسي من أعمال التطوير توفير بيئة عمل جيدة للبائع، وتلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع داخل مكان منظم يليق به".

كذلك نسعى لتقريب الأسواق من المواطنين لتخفيف أعباء الانتقال إلى الاسواق، وتحقيق السيولة المرورية من خلال تخفيف الانتقال بين الأحياء لشراء السلع والخضر والفاكهة واللحوم بأنواعها.

وأكد أن تعدد الأسواق المطورة بالمدينة، وزيادة المعروض من السلع والمنتجات، يؤدي إلى خفض الأسعار في الأسواق، والقضاء على الإشغالات والتعديات على الطريق العام والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة.

مناقشة سبل خفض الأسعار

ووجه "أكرم" ببحث ومناقشة كافة سبل خفض الأسعار والسيطرة عليها بمحافظة الإسماعيلية، عن طريق تضافر كافة الجهود، والتعاون بين الجهاز التنفيذي للمحافظة، والغرفة التجارية ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

واختتم: "أدعم كافة الإجراءات والمبادرات التي من شأنها توفير احتياجات المواطنين بسعر مخفض، بشرط الجودة العالية ودخولها في منظومة الأسواق الحضارية، ولن أسمح بإقامة أي شوادر عشوائية مستقبلًا، ونمتلك خطة شاملة لتطوير كافة الاسواق بمدينة الإسماعيلية، والمراكز والمدن الأخرى بالمحافظة، وسيتم تنفيذها تباعًا. \

ومن الجدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية قد تفقد صباح اليوم الخميس سوق الخضروات والأسماك بشارع شل بنطاق حي ثان مدينة الإسماعيلية؛ لبحث سبل إعادة تشغيله مرة أخرى لخدمة مواطني مناطق الشهداء والمحطة الجديدة.

وكان قد قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، بتفقد سوق الخضروات والأسماك بشارع شل بنطاق حي ثان مدينة الإسماعيلية؛ لبحث سبل إعادة تشغيله مرة أخرى لخدمة مواطني مناطق الشهداء والمحطة الجديدة.

أبرز الحضور خلال الجولة

وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، المهندس علي هيصم مدير عام مديرية الإسكان، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، أمير عبدالله رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية.

رفع كفاءة السوق

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بسرعة رفع كفاءة وتطوير السوق لإعادة تشغيله مرة أخرى، لخدمة منطقتي الشهداء والمحطة الجديدة، واستيعاب الباعة الجائلين.



وخلال جولته، ألتقى "أكرم" بعدد من مواطني منطقتي الشهداء والمحطة الجديدة، وحرص على استطلاع رأيهم في إعادة تشغيل سوق الشهداء للأسماك والخضروات، بجانب التعرف على مدى رضائهم عن جودة رغيف الخبز المدعم بالمنطقة، وتقييمهم لتجربة الجمع السكني بمنطقة المحطة الجديدة، علاوة على المشكلات التي يعاني منها مواطني المنطقة.

ومن الجدير ذكره، أن سوق الشهداء للخضروات والأسماء بشارع شل، يضم ١٠٠ فرش للأسماك، و٢١٣ فرش خضروات.



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