الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ملتقى"أولادنا" لذوي القدرات الخاصة يجوب شوارع الإسماعيلية (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 استقبلت محافظة الإسماعيلية، المشاركين في ملتقى"أولادنا" لذوي القدرات الخاصة من مختلف الدول العربية والأوروبية في جولة سياحية فريدة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الإسماعيلية تستعد للاحتفال بعيدها القومي

محافظ الإسماعيلية: نسعى لإقامة أسواق حضارية تليق بالمواطن

الأتوبيس المكشوف يجوب شوارع الإسماعيلية 

 واستقلَّ المشاركون الأتوبيس المكشوف ليجوب  الشوارع الرئيسية بالمدينة، من أجل الاستمتاع بمشاهدة المعالم السياحية والتاريخية للإسماعيلية، وسط أجواء من البهجة والسرور، وعلى الأنغام الخاصة بالمهرجان والتي أضافت لمسة فنية تعكس تنوع ثقافات المشاركين. 

جانب من الجولة، فيتو

المشاركون في ملتقى “ولادنا” يزورون معالم الإسماعيلية 

 وخلال الجولة قام المشاركون بزيارة مجموعة من أبرز معالم المحافظة، منها متحف قناة السويس، للتعرف على تاريخ حفر القناة وأهميتها. 

جانب من الجولة، فيتو

 تلا ذلك جولة بحرية في القناة، مما أتاح للمشاركين فرصة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الساحرة ومعالم المدينة المطلة على المجرى الملاحي. 

جانب من الجولة، فيتو

 وتأتي هذه الجولة في إطار حرص المنظمين للملتقى على تقديم تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة للمشاركين، تمزج بين الفنون والتراث المصري العريق، وتعزز التفاعل الثقافي بين الدول المشاركة. 

جانب من الجولة، فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسماعيلية بالاسماعيلية شوارع الاسماعيلية ملتقى أولادنا لذوى القدرات ذوي القدرات المعالم السياحية بالاسماعيلية

مواد متعلقة

الإسماعيلية تستعد للاحتفال بعيدها القومي

محافظ الإسماعيلية: نسعى لإقامة أسواق حضارية تليق بالمواطن

محافظ الإسماعيلية يتابع أنشطة مكتبة مصر العامة ضمن مبادرة بداية (صور)

غلق وتشميع مصحة لعلاج الإدمان بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

بتكلفة تصل لـ 600 مليون دولار.. أغلى 3 حفلات زفاف في 2024 (فيديوجراف)

بدءا من اليوم غلق المحلات والكافيهات حسب التوقيت الشتوي

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 27 -9-2024 بالسوق المحلى

السوبر الإفريقي، تشكيل الزمالك الأقرب لمواجهة الأهلي

كرة اليد، اليوم انطلاق مباريات كأس العالم للأندية بالعاصمة الإدارية

كولر يحشد القوة الضاربة لخطف كأس السوبر الأفريقي.. وسام أبو علي يقود التشكيل المتوقع.. و7 غيابات تضرب صفوف الأحمر

احذري من مخاطر "الفينو" فى عمل ساندويتشات المدرسة

تنفيذ ثاني إعدام بالنيتروجين في تاريخ الولايات المتحدة رغم الانتقادات

منوعات

المزيد

تنفيذ ثاني إعدام بالنيتروجين في تاريخ الولايات المتحدة رغم الانتقادات

رسالة سرية من الأمير هاري إلى كيت ميدلتون

كندا تكشف فضيحة بطلها مؤدي أغنية كأس العالم 2010

تعرض طائرة مدنية بطرابلس لخلل أثناء تحليقها، والخطوط الليبية توضح التفاصيل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 27 -9-2024 بالسوق المحلى

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

المزيد

انفوجراف

بتكلفة تصل لـ 600 مليون دولار.. أغلى 3 حفلات زفاف في 2024 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، زيد بن أرقم "صدقه الله مرتين"

جوامع الدعاء في يوم الجمعة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 27-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية