ملتقى"أولادنا" لذوي القدرات الخاصة يجوب شوارع الإسماعيلية (صور)

استقبلت محافظة الإسماعيلية، المشاركين في ملتقى"أولادنا" لذوي القدرات الخاصة من مختلف الدول العربية والأوروبية في جولة سياحية فريدة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الأتوبيس المكشوف يجوب شوارع الإسماعيلية

واستقلَّ المشاركون الأتوبيس المكشوف ليجوب الشوارع الرئيسية بالمدينة، من أجل الاستمتاع بمشاهدة المعالم السياحية والتاريخية للإسماعيلية، وسط أجواء من البهجة والسرور، وعلى الأنغام الخاصة بالمهرجان والتي أضافت لمسة فنية تعكس تنوع ثقافات المشاركين.

جانب من الجولة، فيتو

المشاركون في ملتقى “ولادنا” يزورون معالم الإسماعيلية

وخلال الجولة قام المشاركون بزيارة مجموعة من أبرز معالم المحافظة، منها متحف قناة السويس، للتعرف على تاريخ حفر القناة وأهميتها.

جانب من الجولة، فيتو

تلا ذلك جولة بحرية في القناة، مما أتاح للمشاركين فرصة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الساحرة ومعالم المدينة المطلة على المجرى الملاحي.

جانب من الجولة، فيتو

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص المنظمين للملتقى على تقديم تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة للمشاركين، تمزج بين الفنون والتراث المصري العريق، وتعزز التفاعل الثقافي بين الدول المشاركة.

جانب من الجولة، فيتو