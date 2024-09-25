الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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محافظات

غلق وتشميع مصحة لعلاج الإدمان بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، في محافظة الإسماعيلية:إن إدارة العلاج الحر شنت عددا من الحملات على المنشآت الطبية الخاصة، بالتعاون مع قسم شرطة ومجلس مدينة فايد.  

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حملة على مصحة الإدمان 

أسفرت عن تشميع مصحة لعلاج الإدمان وفق قرار غلق رقم 165 لسنة 2022.

جانب من الحملات، فيتو

تحرير عدد من المحاضر 

كما أسفرت الحملة عن تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 16 منشأة طبية خاصة لوجود مخالفات تستدعي الغلق بالمخالفة لقانون 2,1 من قانون 61 لسنة 81، ووجود مخالفات أخرى تم إنذار المنشآت بشأنها، وإعطاء مهلة للمنشآت المرخصة لتلافيها. 

جانب من الحملات، فيتو

المنشآت المخالفة بفايد 

وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أن المنشآت المخالفة تنوعت بين مركزين طب أسنان، 3 معامل تحاليل، مركز عيون، مركز للقلب وقسطرته، عيادة نساء وعيادات لتخصصات أخرى. 

جانب من الحملات، فيتو

حملة لمكافحة العدوى  

ولفتت الدكتورة ريم مصطفى إلى أن تلك الحملة تمت من خلال لجنة شكلتها دكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع إدارة مكافحة العدوى وتضم في عضويتها دكتورة مي علواني، دكتورة نهال أحمد بإدارة العلاج الحر للمرور على المنشآت الطبية الخاصة.  

 

تكثيف الحملات الرقابية   

 

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة "؛ للتحقق من مدى التزام الأفراد العاملين بها بالقوانين المنظمة للعمل، لضمان تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين والمساهمة في رفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة؛ حرصًا على صحة وسلامة أهالي الإسماعيلية. 

 

 

 

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