غلق وتشميع مصحة لعلاج الإدمان بالإسماعيلية (صور)
قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، في محافظة الإسماعيلية:إن إدارة العلاج الحر شنت عددا من الحملات على المنشآت الطبية الخاصة، بالتعاون مع قسم شرطة ومجلس مدينة فايد.
حملة على مصحة الإدمان
أسفرت عن تشميع مصحة لعلاج الإدمان وفق قرار غلق رقم 165 لسنة 2022.
تحرير عدد من المحاضر
كما أسفرت الحملة عن تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 16 منشأة طبية خاصة لوجود مخالفات تستدعي الغلق بالمخالفة لقانون 2,1 من قانون 61 لسنة 81، ووجود مخالفات أخرى تم إنذار المنشآت بشأنها، وإعطاء مهلة للمنشآت المرخصة لتلافيها.
المنشآت المخالفة بفايد
وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أن المنشآت المخالفة تنوعت بين مركزين طب أسنان، 3 معامل تحاليل، مركز عيون، مركز للقلب وقسطرته، عيادة نساء وعيادات لتخصصات أخرى.
حملة لمكافحة العدوى
ولفتت الدكتورة ريم مصطفى إلى أن تلك الحملة تمت من خلال لجنة شكلتها دكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع إدارة مكافحة العدوى وتضم في عضويتها دكتورة مي علواني، دكتورة نهال أحمد بإدارة العلاج الحر للمرور على المنشآت الطبية الخاصة.
تكثيف الحملات الرقابية
وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة "؛ للتحقق من مدى التزام الأفراد العاملين بها بالقوانين المنظمة للعمل، لضمان تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين والمساهمة في رفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة؛ حرصًا على صحة وسلامة أهالي الإسماعيلية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.