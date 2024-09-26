محافظ الإسماعيلية يتابع أنشطة مكتبة مصر العامة ضمن مبادرة بداية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمشاركة في فعاليات المبادرة الرئاسية “بداية لتنمية الإنسان”، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أنشطة مكتبة مصر العامة

نفذت مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية عددا من الفعاليات والأنشطة والتي استهدفت جمعية التثقيف الفكري لذوي الهمم، وندوة دينية لعدد من المدارس بالمحافظة داخل المكتبة.

جانب من الفعاليات، فيتو

ورش اتعلم لون

وأشارت أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية إلى أنه تم تنفيذ برنامج توعوي بجمعية التثقيف الفكري استهدف ٥٣ طفلا من ذوي الهمم، تضمن ورشة" اتعلم لون" من برنامج العلاج بالفن قدمته الدكتورة نيفين عبد العزيز وبسنت حسام من مؤسسة زاد للتنمية المستدامة.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

أنشطة بالبازل للأطفال

كما تم تنفيذ أنشطة بالبازل للأطفال وحكى قصة عن النظافة من خلال مسرح العرائس وتوزيع رسومات تلوين للأطفال وورشة تعلم فن عمل قوالب جبس، وتوزيع الإنتاج على الأطفال.

وتضمن البرنامج نشاط "ازرع شجرة" بالتعاون مع جهاز التطوير والتجميل بحضور مهندسة تغريد أبو السعود.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

مبادرة بداية

وعلى جانب آخر، وفي فعالية أخرى من المبادرة أقيمت اليوم بقاعة الكبار بالمكتبة ندوة دينية بعنوان "أخلاقنا الحميدة" قدمها دكتور محمد داود مسئول الشئون الدينية بديوان عام المحافظة، وحضر اللقاء ٣١ من الطلاب والمشرفين من مدرسة الشيخ زايد الإعدادية بنات ومدرسة الإعلام المتميزة لغات.

كما استقبلت اليوم مكتبة مصر العامة فعاليات نادي المركز القومي للسينما، وتم عرض الأفلام الفائزة في ملتقى "رؤية" بنادي سينما الإسماعيلية.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

وعرضت خلال فعاليات النادي أفلام "اليوم اللي شفتك فيه"وفيلم "بحر"، وفيلم "فوتوجراف"، فيلم " الأجسام أقرب مما تبدو"، وفيلم" اتنين وعشرين".

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة حضرها الناقد السينمائي إسلام على أحمد والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي لمناقشة الأفلام مع المشاهدين.