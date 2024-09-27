بسبب رسائل معادية للمسلمين، تحقيقات موسعة في بريطانيا

بدأت الشرطة البريطانية تحقيقات موسعة في هجوم إلكتروني بعد أن أبلغ مستخدمو شبكات Wi-Fi العامة في أكبر محطات السكك الحديدية في البلاد عن ظهور رسائل معادية للمسلمين.

وقد واجه الركاب الذين حاولوا تسجيل الدخول إلى شبكة Wi-Fi في 19 محطة، بما في ذلك محطة مانشستر بيكاديللي ومحطة برمنجهام نيو ستريت والعديد من محطات لندن، أمس الأول الأربعاء، صفحة مكتوب عليها "نحن نحبك يا أوروبا"، تليها رسالة معادية للإسلام تسرد سلسلة من الهجمات الإرهابية، وفق شبكة ABC.

شبكة Wi-Fi تم إيقاف تشغيلها، ولم يتم أخذ بيانات الركاب

وكشفت شركة Network Rail، التي تدير المحطات، أن شبكة Wi-Fi قد تم إيقاف تشغيلها، ولم يتم أخذ بيانات الركاب.

وأكدت في بيان لها، أن شرطة النقل البريطانية تحقق في الحادث، موضحة أنه "يتم توفير هذه الخدمة من خلال طرف ثالث وتم تعليقها أثناء التحقيق".

وأعلنت شرطة النقل البريطانية: "تلقينا بلاغات في نحو الساعة 5:03 مساء الأربعاء (1603 بتوقيت جرينتش) أمس (25 سبتمبر) عن هجوم إلكتروني تظهر فيه رسائل معادية للإسلام على بعض خدمات الإنترنت اللاسلكي التابعة لشركة نت ورك رايل"، مشيرًا إلى اسم الشركة المشغلة للسكك الحديدية في بريطانيا.

وأضافت شركة Telent، التي توفر خدمة Wi-Fi للمحطات، أنه تم "إجراء تغيير دون تصريح في صفحة الاستقبال الخاصة بالموقع الإلكتروني لشركة نت ورك رايل، وتشغله شركة جلوبال ريتش، من حساب سليم لأحد مديري الموقع"، وأن الأمر يخضع الآن للتحقيق الجنائي.