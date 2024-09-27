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خارج الحدود

وزير الخارجية ونظيرة النمساوي يبحثان التعاون الاقتصادي والاستثماري وإنتاج الهيدروجين الأخضر (صور)

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره النمساوي، فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، يوم الخميس 26 سبتمبر مع "ألكسندر شالنبرج" وزير الشؤون الأوروبية والخارجية للنمسا، وذلك على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أكد وزير الخارجية خلال اللقاء ضرورة مواصلة جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة، معربًا عن التطلع لدفع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، وكذلك فيما يتعلق بتنمية مصادر الطاقة المتجددة، ولاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذا إنتاج الهيدروجين الأخضر.

تطرق وزير الخارجية إلى الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا على أهمية قيام الدول الأوروبية بتقديم الدعم المناسب لمصر لمواصلة جهودها في هذا المجال، خاصة مع تزايد الضغوط الناتجة عن تعدد الأزمات في المنطقة.  

تناول الوزير عبد العاطي التصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان مؤكدًا ضرورة التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، وحذر من اتساع نطاق الصراع في المنطقة وجرها إلى حرب اقليمية. كما أكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وغزة. 

وأشار إلى  مواصلة مصر لمساعيها الدولية لحشد الدعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ومتصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلًا عن منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

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النمسا العلاقات الثنائية مصر والنمسا

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