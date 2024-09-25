المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم ميناء إيلات بطائرات مسيرة (فيديو)

تبنت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم، الهجوم على ميناء إيلات بالطائرات المسيّرة.

المقاومة الإسلامية فى العراق تقصف ميناء إيلات

في حين أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اعتراض طائرة مسيّرة في إيلات جنوب إسرائيل.

ايلات الان pic.twitter.com/6p0dGDeDnh — وكالة مهر للأنباء (@mehrnewsarabic) September 25, 2024

كما أفادت القناة الـ13 العبرية، برصد إطلاق مسيّرتين تجاه إيلات جنوب إسرائيل وأنباء أولية عن أضرار وإصابات.

الإسعاف الإسرائيلي يعلن إصابة شخصين بجروح جراء انفجار مسيّرة في إيلات

وأكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة شخصين بجروح جراء انفجار مسيّرة في إيلات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مسيّرة أطلقت من العراق انفجرت في إيلات، في حين اعترض أخرى.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن المسيّرة التي أطلقت من العراق انفجرت في ميناء إيلات، ما أدى إلى إصابة إسرائيليين اثنين.