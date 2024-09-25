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خارج الحدود

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم ميناء إيلات بطائرات مسيرة (فيديو)

قصف إيلات، فيتو
قصف إيلات، فيتو

تبنت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم، الهجوم على ميناء إيلات بالطائرات المسيّرة.

المقاومة الإسلامية فى العراق تقصف ميناء إيلات

في حين أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اعتراض طائرة مسيّرة في إيلات جنوب إسرائيل.

كما أفادت القناة الـ13 العبرية، برصد إطلاق مسيّرتين تجاه إيلات جنوب إسرائيل وأنباء أولية عن أضرار وإصابات.

الإسعاف الإسرائيلي يعلن إصابة شخصين بجروح جراء انفجار مسيّرة في إيلات

وأكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة شخصين بجروح جراء انفجار مسيّرة في إيلات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مسيّرة أطلقت من العراق انفجرت في إيلات، في حين اعترض أخرى.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن المسيّرة التي أطلقت من العراق انفجرت في ميناء إيلات، ما أدى إلى إصابة إسرائيليين اثنين.

"إيلات" على شاشة الوثائقية قريبًا احتفاءً بذكرى نصر أكتوبر

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف حيوي في إيلات

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