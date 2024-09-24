محلل سياسي يكشف مستقبل صراع محور المقاومة مع إسرائيل في المنطقة ‏

كشف الدكتور جمال زقوت، المحلل السياسي ومدير مركز الأرض للدراسات، مستقبل تصعيد الصراع بين محور المقاومة وإسرائيل بعد إشعال الجبهة اللبنانية بشكل غير مسبوق بسبب الحرب الدائرة في غزة منذ عام كامل.

تطورات الصراع الدائر بين المقاومة وإسرائيل

وأوضح زقوت أن الأيام والأسابيع القادمة ستحمل بعض الاجابة على تطورات الصراع الدائر على المنطقة برمتها، لاسيما مستقبل القضية الفلسطينية التي هي أساس العاصفة.

مخطط تصفية القضية الفلسطينية

وشدد المحلل السياسي على أن الإدارة الإسرائيلية الحالية بزعامة بنيامين نتنياهو تسابق الزمن لتصفية القضية الفلسطينية وتحجيم قدرات حزب الله وضرب محور المقاومة في مقتل، لافتا إلى أن التعويل الآن في إنهاء الصراع المدمر أو تخفيف حدته يقع على عاتق أحرار العالم، الذين يرون قضية فلسطين المفتاح شبه الوحيد لانتصار العدالة الكونية.

يذكر أن الإعلام العبري زعم أن إسرائيل منفتحة على إيقاف الحرب في لبنان ، وتهدئة التوترات مع حزب الله اللبناني إذا كان الأخير على استعداد للتوصل إلى تهدئة".

وقال مجلس الوزراء الإسرائيلي خلال اجتماع أمس إنه من المهم أن يذهب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع، رغم التوترات الأمنية مع حزب الله، قائلين إنها "فرصة مهمة" لكسب دعم دولي.

وفي نفس السياق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستتجه إلى حرب شاملة مع حزب الله، بعد شن هجوم كبير ضده، أدى إلى استشهاد مئات اللبنانيين ودمار هائل في بنية الحزب التحتية.