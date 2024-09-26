استعدادات مواجهة السوبر الإفريقي مستمرة.. كولر يجهز مفاجأة للزمالك.. جوميز يلجأ للصفقة الجديد في الظهير الأيسر.. والقلق يسيطر على جماهير القطبين

لاصوت يعلو في الأرجاء العربية والإفريقية فوق صوت مباراة السوبر الإفريقي بين قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك الذي ينتظرها كافة محبي وعشاق كرة القدم.

ويستعد فريق الأهلي والزمالك لخوض كأس السوبر الإفريقي في المباراة المنتظرة بينهم غدا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء علي ملعب المملكو أرينا في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

مفاجأة كولر للزمالك في السوبر الأفريقي

وتحدث مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي عن مفاجأة قد يشهدها تشكيل الفريق في مباراة الزمالك بالسوبر الأفريقي.

وكشف كولر عن هذه المفاجأة حينما تم سؤاله عن إشراك محمد مجدي أفشة أساسيا أمام الزمالك بجوار إمام عاشور، ورفض السويسري الإفصاح عن التشكيل، وأكد أن المران الختامي هو من سيحدد التشكيل الأساسي للقاء.

وقد يكون أفشة وطاهر محمد طاهر مفاجأة تشكيل الأهلي أمام الزمالك في السوبر الأفريقي، بحيث يكون أفشة بجوار مروان عطية وإمام عاشور، ويلعب طاهر محمد طاهر جناح أيمن بدلا من بيرسي تاو أو رضا سليم.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في السوبر الإفريقي

وأعرب السويسري مارسل كولر المدير الفني للنادي الأهلي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم صباح اليوم علي هامش المباراة أنه لم يستقر علي تشكيل الفريق بعد وأنه سيحدد اختياراته عقب مران الفريق اليوم.

وبرغم من تصريحات السويسري فأن هناك العديد من المصادر التي أشارت إلي ان مدرب الأهلي ينوي الدفع بنفس تشكيل أخر مباراتين خاضهم الفريق.

وفي حال قيام كولر بالدفع بنفس تشكيل الأهلي في أخر مباراتين فان هذا يعني عدم ظهور صفقات الأهلي الجديدة التي أبرامها الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية منذ بداية اللقاء بستثناء المغربي يحيى عطية الله الذي شارك مع الفريق أمام جورماهيا الكيني.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الاهلي أمام الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي.

ومن الممكن أن تشهد المباراة استعانة كولر بأي من اللاعبين الجدد وفقا لسير أحداث اللقاء داخل أرضية الملعب.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في السوبر الإفريقي

وعلي الجانب الأخر من المتوقع أن يجري البرتغالي جوزية جوميز مدرب نادي الزمالك عدة تعديلات علي تشكيل فريقه أمام الأهلي.

ومن المتوقع أن تشهد تشكيل الزمالك تواجد أحد الوافدين الجدد للقلعة البيضاء خلال الميركاتو الحالي خاصة في مركز الظهير الأيسر الذي يعاني منه الزمالك نظرا لابتعاد أحمد فتوح وإصابة محمد عبد الشافي.

وقد يشغل المغربي محمود بنتايك او محمد حمدي مركز الظهير الأيسر في تشكيل الزمالك امام الأهلي لكن من المتوقع أن يمون الأخير هو الأقرب لقيادة الجبهة اليسري للأبيض.

كما سيعود حسام عبد المجيد إلي مركز المدافع علي حساب مصطفي الزناري بعدما غاب الاول عن المباراة السابقة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك أمام الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: محمد حمدي، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبدالله السعيد، ناصر ماهر.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري.

قلق متبادل لجماهير القطبين

وتسود حالة قلق لدي جماهير الأهلي ومشجعي الزمالك قبل لقاء الغد ولكل جمهور سبب غير الأخر.

فالنسبة لجماهير الأهلي فتحولت حالة الثقة التي كانت تملك أغلبية محبي الأحمر من تحقيق اللقب الي حالة من القلق بسبب الثقة الزائدة التي شعر بها المشجعين خاصة بعدما تم تداول مقطع فيديو يظهر خلاله اللاعبين وأدعي وقتها انهم يتدربون علي احتفال يقومون به في حال تسجيل الاهداف امام الزمالك.

أما من جانب جمهور الزمالك فيعاني من القلق بعد أخر مباراتين للفريق والتي لم يكن مستوي الفريق كما يرغب المشجعين خاصة وجود بعض المشاكل الدفاعية لدي الخط الخلفي للابيض مما يخشاه محبين الزمالك من الحدوث في مباراة السوبر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.