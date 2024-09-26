شبانة ينتقد الزمالك بسبب ظهوره بالقميص الأسود أمام الأهلي

السوبر الإفريقي، أبدى الإعلامي محمد شبانة، دهشته من ارتداء فريق الزمالك للقميص الأسود في لقاء كأس السوبر الإفريقي أمام الأهلي مساء الجمعة في الرياض، مشيرًا إلى أنه تفاجأ بذلك ولا يوجد داعٍ أو مناسبة لخوض قميص مختلف عن الأبيض بسبب "الشورت"، خصوصًا أن التاريخ سوف يتذكر تلك المباراة لـ100 عام، فكيف يظهر الزمالك بقميص أسود.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "هذه المباراة سوف يتحدث عنها أجيال قادمة، وتعلل عبدالواحد السيد مدير الكرة بتناسق الألوان، وسبق أن ارتدى الأهلي الشورت الأسود، كما ارتدى الزمالك نفسه شورتًا مختلفًا عن الأبيض، لا يوجد مبرر أو سبب لخوض الزمالك هذه المباراة التاريخية بقميص أسود، وترك قميصه الأبيض التاريخي".

الأهلي يرتدي القميص الأحمر

وأضاف: "الأهلي دائمًا يتمسك بالقميص الأحمر بعيدًا عن الشورت سواء كان أبيض أو أسود خلال مواجهات الزمالك، وهناك مباريات كثيرة بين القطبين أقيمت على مدار التاريخ، وكان فيهم أحد الأندية يقوم بتغيير الشورت فقط، وهل جمهور الزمالك يوافق على ارتداء فريقه للقميص الأسود؟! فهل هذه الأمور ستحافظ على هوية الزمالك، هناك أغاني في المدرجات للفانلة البيضاء".

وواصل: "الزمالكاوية تربوا على اللون الأبيض، هناك شعور لديهم بأنه سيكون هناك شيئًا مفقود في حالة مواجهة الأهلي بالقميص الأسود، ومسئولي النادي الأبيض جانبهم الصواب في هذا الأمر تمامًا، ولن أتطرق للحديث عن السحر أو نغمة التشاؤم، وغيرها من تلك الأمور التي انتهينا منها".

وأكمل: "الأهلي والزمالك طوال تاريخهم يرتديان الشورت الأبيض، فهل معنى ذلك أن الزمالك لن يرتدى الفانلة البيضاء أمام الأهلي مستقبلًا".