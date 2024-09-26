شبانة: اتهام أحمد سليمان بتسريب مران الزمالك أمر غريب جدا

السوبر الأفريقي، أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك البعض يحاول صناعة تريندات فارغة بشأن تسريب مران فريق الزمالك، والذي تم اتهام أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي أنه وراء هذا التسريب.



وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "ظهر فيديو لمدة 6 ثوانٍ فقط، ولم نرى فيه شيئًا، والبعض يحاول صناعة أزمات فارغة، هناك أمور غريبة تمامًا، وهجوم ضد أحمد سليمان غريب جدًا، فهل من المعقول أن يقوم هذا الرجل ببيع نادي الزمالك لمجرد أنه يعمل في قناة فضائية مثلا؟!".

وأضاف: "هناك فيديو من المران لم نرى منه شيئًا سوى زجاجة ماء فقط، ولم نشاهد أي شئ آخر من اللاعبين أو المران نفسه، وفوجئنا بوجود اتهامات لـ أحمد سليمان عضو المجلس، بسبب أن زجاجة الماء كانت على الطاولة التي يجلس عليها، فهل هذا هو الدليل؟!، من أجل اتهام الرجل بأنه وراء التسريب، ما يحدث أمر غريب جدًا من الجماهير".

وواصل: "تفاجأنا بحملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد أحمد سليمان خلال الساعات الماضية، وهو أمر غير معقول بالمرة".

وزاد: "الكاف قام بتصوير لاعبي الأهلي والزمالك، ولكن تدريبات الفريقين سرية، ومدينة الرياض السعودية تزينت لاستقبال المباراة، وهناك تنظيم رائع حتى الآن".

الأهلي يذيع مرانه

وأتم: "الأهلي قام بإذاعة مرانه مباشر على الصفحة الرسمية للنادي، والفريقين لعبا معًا في 6 لقاءات قارية، والزمالك لم يفز سوى في لقاء السوبر 94 بهدف أيمن منصور، لكن الفريقين لعبا معًا في العديد من المباريات بدوري أبطال إفريقيا".