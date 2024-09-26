الليلة الكبيرة والعالم كتيرة، تعليق صفحة فيفا على السوبر الإفريقي

السوبر الإفريقي، احتفت صفحة كأس العالم للأندية التابعة لـ فيفا بالمواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي قبل مباراة الغد في المملكة العربية السعودية.

وكتبت صفحة كأس العالم للأندية عبر فيس بوك: "دي الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة".

يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في التاسعة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.