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حوادث

فريق بحث لضبط المتهم بالتحرش بفتاة في الدقي

فريق بحث لضبط متهم
فريق بحث لضبط متهم بالتحرش، فيتو

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية الجيزة جهودها لضبط المتهم بالتحرش بفتاة في ميدان الدقي. 

وأثبتت التحريات أن المتهم سائق أوبر، وأنه حضر إلى ميدان الدقي لانتظار راكب، وذلك من خلال أرقام السيارة التي أدلى بها شهود العيان من المارة، والذين أنقذوا الفتاة بينما لاذ المتهم بالهرب.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من فتاة تتهم خلاله شخصًا بالتحرش بها وسط الشارع بميدان الدقي.

وأضافت الفتاة أن المتهم تحرش بها عن طريق ملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وعند استغاثة الفتاة بالمارة لاذ السائق بالفرار.

وتحرر المحضر اللازم وجار ضبطه.

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اجهزة البحث الجنائي الجيزة ميدان الدقي سائق أوبر

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