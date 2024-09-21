السبت 21 سبتمبر 2024
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حوادث

مصدر يكشف تفاصيل جديدة في قضية صلاح التيجاني

صلاح التيجاني
صلاح التيجاني

كشف مصدر مطلع أن  صلاح التيجاني المتهم بالتحرش بفتاة صدر له قرار إخلاء سبيل على ذمة القضية. 

 وأوضح أنه لا يحق لأحد الطعن على القرار كما أن المتهم ملتزم بالمثول أمام جهات التحقيق عقب تحديد جلسة محاكمته. 

وكشف المصدر أن صلاح التيجاني لم يكن محبوسا على ذمة القضية 4 أيام ونفى صدور ذلك القرار من النيابة العامة. 

وأشار إلى أن القرار الذي أصدرته النيابة أمس الجمعة ضد صلاح التيجاني كان قرار حجز لحين ورود التحريات وليس حبس. 

 وأشار المصدر إلى أن فريق من البحث الجنائي والنيابة انتقلوا أمس الجمعة وقاموا  بمعاينة مكتبه المتواجد بدائرة قسم شرطة إمبابة  وتنفيذ قرار النيابة بتكثيف التحريات والمعلومات وارسالتها اليوم لجهات التحقيق والتي بناء عليها تم إخلاء سبيله بكفالة مالية علي ذمة القضية المتهم فيها. 

إخلاء سبيل صلاح التيجاني 

وكانت النيابة العامة قد أصدرت اليوم قرار بإخلاء سبيل صلاح التيجاني من سرايا نيابة شمال الجيزة بكفالة مالية، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش بفتاة، وإرسال صور خادشة للحياء لها.

جاء قرار إخلاء سبيل صلاح التيجاني بعد جلسة تحقيق استمرت قرابة الـ 18 ساعة قضاها المتهم داخل سرايا النيابة العامة، لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه من إحدى السيدات تدعى خديجة، والتي استمع رجال التحقيق إلى أقوالها في واقعة التحرش، وكذلك اتهامها بالتشهير بصلاح التيجاني في البلاغ المقدم منه ضدها.

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صلاح التيجاني النيابة العامة قسم شرطة إمبابة

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