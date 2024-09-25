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حوادث

الأمن يضبط المتهم بالتحرش بفتاة في ميدان الدقي

ضبط متهم تحرش بفتاة
ضبط متهم تحرش بفتاة في الدقي، فيتو

نجحت قوات البحث الجنائي  بقسم شرطة الدقي  في ضبط سائق أوبر اتهمته فتاة مساء أمس الثلاثاء  بالتحرش بها بميدان الدقي، وتمكن الأهالي من إنقاذها بينما لذا هو بالفرار إلا أن رجال المباحث أسرعت في ضبطه اليوم الأربعاء.

وأثبتت التحريات أن المتهم سائق أوبر، وأنه حضر إلى ميدان الدقي لانتظار راكب، وذلك من خلال أرقام السيارة التي أدلى بها شهود العيان من المارة، والذين أنقذوا الفتاة بينما لاذ المتهم بالهرب.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من فتاة تتهم خلاله شخصًا بالتحرش بها وسط الشارع بميدان الدقي.

وأضافت الفتاة أن المتهم تحرش بها عن طريق ملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وعند استغاثة الفتاة بالمارة لاذ السائق بالفرار.

وتحرر المحضر اللازم وجار ضبطه.

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فريق بحث لضبط المتهم بالتحرش بفتاة في الدقي

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بمديرية امن الجيزة سائق أوبر بميدان الدقي

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