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رياضة

15 صورة ترصد آخر استعدادات الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي

مران الأهلي
مران الأهلي

السوبر الإفريقي، أنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة غريمة الزمالك في المباراة المرتقبة غدًا الجمعة على استاد المملكة آرينا في كأس السوبر الإفريقي.

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمباراة الزمالك 

وألقى مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فيديو على اللاعبين علي هامش المران، وذلك لشرح بعض التحضيرات الفنية لمباراة الغد.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا شهد التركيز على تنفيذ بعض الجمل الفنية المحددة للاعبين. 

كما خضع محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء حراس مرمى الفريق لمران قوي تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

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