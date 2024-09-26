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رياضة

بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة لخوض المران الأساسي استعدادا لمواجهة الزمالك (فيديو)

بعثه الأهلي, فيتو
بعثه الأهلي, فيتو

السوبر الإفريقي، غادرت بعثة النادي الأهلي فندق الإقامة لخوض مرانه الرئيسي، استعدادا لخوض مباراة الزمالك المقرر لها غدا في تمام الساعة التاسعة مساء علي ملعب المملكة أرينا في كأس السوبر الإفريقي. 

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم - الكاف - رفض خوض فريقي الأهلي والزمالك أي مران على ملعب المباراة “ملعب المملكة أرينا” الذي يستضيف مباراة السوبر الأفريقي المقرر لها غدًا الجمعة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

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