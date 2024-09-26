إيمانويل أديبايور ضيف إبراهيم فايق للحديث عن السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

يحل النجم العالمي إيمانويل اديبايور، نجم أرسنال ومنتخب توجو السابق، ضيفا على حلقة الليلة من برنامج “الكورة مع فايق” الذي يقدمه الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق على قناة MBC مصر2.

ويتحدث اديبايور عن رؤيته لمباراة السوبر الإفريقي غدا بين الأهلي والزمالك والتي تقام في العاصمة السعودية الرياض، على ملعب المملكة أرينا.

يتحدث النجم التوجولولي السابق عن توقعه للمباراة، ومن الفريق الأقوى والأجهز فنيا قبل اللقاء، وأبرز اللاعبين الذين يتابعهم في الفريقين، وغيرها من الموضوعات.

برنامج الكورة مع فايق

برنامج الكورة مع فايق، يقدمه إبراهيم فايق على شاشة قناة MBC مصر 2 في تمام الحادية عشرة مساءً.

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