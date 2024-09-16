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اقتصاد

العود بـ 5 جنيهات، ارتفاع أسعار الشبت والبقدونس في الأسواق

أسعار البقدونس والشبت
أسعار البقدونس والشبت والجرجير في الأسواق، فيتو

واصل سعر الخضراوات الورقية الارتفاع في أسواق بيع الخضراوات بالتجزئة؛ بالرغم من استقرار أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة في سوق العبور للجملة.

عود الشبت والبقدونس بـ 5 جنيهات في الأسواق

وارتفعت أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة  في أسواق التجزئة ليصل سعر العود إلى 5 جنيهات، وتباع حزمة تتكون من 5 أعواد بسعر 15 جنيهًا، الأمر الذي أثار حالة الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

أسعار البقدونس والشبت والجرجير في الأسواق، فيتو

 أسعار الخضراوات الورقية في سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الخضراوات الورقية وتشمل سعر الشبت، سعر البقدونس، سعر الكزبرة، سعر الجرجير، في سوق العبور للجملة، كالأتي:

  • تراوح سعر الشبت من 200 إلى 300 جنيه لوزن كيلو.
  • تراوح سعر البقدونس الشبت من 200 إلى 300 جنيه لوزن كيلو.
  • تراوح سعر الجرجير من 200 إلى 300 جنيه لوزن كيلو.
  • تراوح سعر الكزبرة من 200 إلى 300 جنيه لوزن كيلو.
  • بلغ سعر كرات نحو 7.5 جنيه للرابطة.
  • بلغ سعر كرفس نحو 12 جنيهًا للرابطة.
  • بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه للرابطة.
  • بلغ سعر سلق نحو 7.5 جنيه للرابطة.
أسعار البقدونس والشبت والجرجير في الأسواق، فيتو

أسعار الخضراوات الورقية في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت

وفيما يخص سعر الخضراوات الورقية في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت؛ فجاءت كالآتي:

  1. بلغ سعر بقدونس وزن 100 جرام نحو 17 جنيهًا.
  2. بلغ سعر شبت وزن 100 جرام نحو 17 جنيهًا.
  3. بلغ سعر كزبرة وزن 100 جرام نحو 17 جنيهًا.
  4. بلغ سعر جرجير عبوة وزن 75 جرامًا نحو 11 جنيهًا
  5. بلغ سعر شبت وزن 50 جرامًا نحو 12 جنيهًا.
  6. بلغ سعر جرجير وزن 50 جرامًا نحو 9 جنيهات.
  7. بلغ سعر بقدونس وزن 50 جرامًا نحو 12 جنيهًا.
  8. بلغ سعر كزبرة وزن 50 جرامًا نحو 12 جنيهًا.
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انخفاض ملحوظ في أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة بالأسواق

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100 ألف للفدان، مزارع يكشف سر ارتفاع سعر الشبت والبقدونس والكزبرة بالأسواق (فيديو)

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