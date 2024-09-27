7 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية بنهاية الأسبوع

تصدرت 7 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) بنهاية الأسبوع.

وجاءت كالتالي:

- قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 1.12 مليار جنيه.

- قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 719 مليون جنيه.

- قطاع موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 648 مليون جنيه.

- أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 385 مليون جنيه.

- رعاية صحية وأدوية بقيمة تداول بلغت 379 مليون جنيه.

- قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 345 مليون جنيه.

- قطاع اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 173 مليون جنيه.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس الخميس 26 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.149 تريليون جنيه.



المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% عند مستوى 31360 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% عند مستوى 38609 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% عند مستوى 13600 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% عند مستوى 7420 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% عند مستوى 10362 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% عند مستوى 3074 نقطة.

