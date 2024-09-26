الخميس 26 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

أمريكا تطلب من قطر والسعودية دعم مقترحها لوقف إطلاق النار بلبنان

بلينكن، فيتو
بلينكن، فيتو

ذكر موقع أكسيوس في تقرير له اليوم الخميس، أن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن طلب من كل من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود دعم المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان.

أمريكا تطلب دعما سعوديا قطريا لوقف إطلاق النار في لبنان 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، كشفت قناة "العربية" السعودية، عن إبرام اتفاق على إطلاق وقف النار لمدة 21 يوما بين إسرائيل وحزب الله.

بيان أمريكى مشترك يطالب بوقف إطلاق النار 

وكانت الولايات المتحدة و10 من حلفائها طالبوا، أمس الأربعاء، بضرورة وقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية في إطار الجهود الرامية لمنع اندلاع حرب إقليمية.

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لبنان أمريكا قطر السعودية

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