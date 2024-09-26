الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

لك الله يا لبنان

لا وقف لإطلاق النار في لبنان من أجل التفاوض حول اتفاق يتيح عودة مستوطني الشمال إلى منازلهم والنازحين في لبنان إلى بلداتهم وقراهم.. ولا بأس من التفاوض تحت النار.. هذا كان رد نتنياهو على كل من بايدن وماكرون اللذان اقترحا هدنة في لبنان لنحو ثلاثة أسابيع لإجراء مفاوضات للتوصل إلى حل دبلوماسي يوقف الحرب بين قوات الاحتلال الاسرائيلي ومقاتلي حزب الله.

 
وجاء هذا الرد صادما لكل من الرئيسين الأمريكي والفرنسي اللذين كانا يتوقعان قبولا إسرائيليا لدعوتهما لهدنة الثلاثة أسابيع.. وتفسر دوائر أمريكية  وفرنسية ذلك بأن الاستمرار في العدوان على لبنان يحظى بتوافق داخل حكومة نتنياهو، وخارجها بين المعارضة وسكّان المستوطنات الشمالية في إسرائيل.. 

 

الجميع تقريبا في إسرائيل يطالبون بالاستمرار في الحرب ضد لبنان للقضاء على القدرات العسكرية لحزب الله، خاصة بعد الضربات الكبيرة التي تعرض لها مؤخرا، فضلا عن عدم رغبة إيران في تورط الحزب في حرب واسعة.

 

يوسف بطرس غالي مجددا!

حكاية عن يوسف بطرس غالي


ولذلك علينا أن نتوقع مزيدا من التصعيد الاسرائيلي في الجبهة اللبنانية.. ولن يفعل الأمريكان والفرنسيين شيئا.. سوف يكتفون فقط بالتصريحات التى يستنكرون فيها التصعيد.. لن يوقفا دعم إسرائيل بالسلاح.. 

حتى الدعم السياسى لإسرائيل لن يتوقفوا عنه.. وبالطبع لن يمارسوا حتى ضغوطا سياسية على إسرائيل لتستجيب لدعوة الهدنة.. وسوف يقولون لنا لتهدئتا نحن نبذل قصارى جهودنا للتوصل إلى هدنة ومنع توسيع  تلك الحرب.. ولذلك لك الله يا لبنان! 

العدوان على لبنان التصعيد الاسرائيلي الجبهة اللبنانية حزب الله دعم إسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلي وقف لإطلاق النار نتنياهو هدنة في لبنان الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

نقيب وفلاحين!

بوتاجاز وخبز سياحى!

أمريكا شريك لا وسيط!

دعم على الورق!

نصرالله يتوعد.. ونتنياهو يهدد

الأكثر قراءة

بدء غلق المحلات والكافيهات حسب التوقيت الشتوي غدًا

أول رد من التعليم على ارتداء مدير مدرسة زي الطلاب بالجيزة

دولة عربية تعلن التوقف تمامًا عن استيراد البنزين

عرض مذهل، نجم إنجلترا يكشف خطوة محمد صلاح المقبلة

تداول فيديو لأطباء يعترفون بالتحرش بالمريضات، والنقابة تحقق

نتيجة تقليل الاغتراب 2024، رابط مباشر للحصول على النتائج

عبد الواحد السيد يكشف سبب ارتداء الزمالك الزي الأسود في السوبر الأفريقي

دمامل والتهابات صديدية، صحة أسيوط تكشف تفاصيل إصابة 25 طالبا بطفح جلدي

منوعات

المزيد

حمى غرب النيل تصل إلى روسيا

أول جراحة عابرة للقارات، طبيب إسباني في فرنسا يزيل ورم مريض بالصين (فيديو)

خبراء الأرصاد الأمريكية يحذرون من تحول إعصار "هيلين" إلى عاصفة شديدة

روسيا: سبتمبر في موسكو الأكثر دفئا منذ عام 1879

المزيد

خدمات

المزيد

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

المزيد

انفوجراف

ماذا قال إمام عاشور بالتحقيقات في اتهامه بالتعدي على فرد أمن مول شهير؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل عمليات تكميم المعدة لإنقاص الوزن حرام؟، أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم القطة في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات

قرآن يتلى في زينب بنت جحش إلى يوم الدين

المزيد
الجريدة الرسمية