بيطري الشرقية يضبط 13 صنف دواء منتهي الصلاحية

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركزي أولاد صقر وكفر صقر.

حملات بيطرية في الشرقية

وجاء ذلك في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ما يربونه من الحيوانات والماشية ومنعا للغش والاستغلال ورفع الاسعار.

ضبط 63 عبوة دواء غير مرخص بالشرقية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط (٦٣)عبوة لـ (١٣) صنف دواء حيث تم المرور على (٣) مراكز بيع أدوية ما بين مراكز غير مرخصة وأدوية غير سليمة تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد أكد مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية.