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بيطرى الشرقية يطلق قافلة لقرية تلراك في مدينة أولاد صقر

بيطرى الشرقية
بيطرى الشرقية

 أكد اللواء دكتور إبراهيم  متولي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أنه بالاشتراك مع المجتمع المدني نظمت المديرية  قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية تلراك التابعة لمركز ومدينة أولاد صقر.

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كبار المربيين بتلراك 

 جاء ذلك بحضور كلا من مدير إدارة الرعاية التناسلية بالمديرية ومدير وأطباء إدارة أولاد صقر البيطرية وأطباء إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

إجراء المسح التناسلى الشامل 

 وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة  فحصت وعالجت (١٠٢) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية وأجرت المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية لـ (٥٨) رأس ماشـية وعلاج حالات الأمراض الجلدية لـ(٧٦) رأس ماشية، ورش (٣٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، بالاضافة الى تجريع (٢٥٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وتم سحب عينات دم لإختبار البروسيلا لـ (٢٠) رأس ماشية وعلاج دواجن (١٥٠) طائرا وترقيم وتسجيل (١٠٠) حيوان بالمجان. 

عدد من اللقاءات الارشادية وندوة 

 وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار- جاموس ) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، والتعريف بأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار وتم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.

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محافظ الشرقية 

وبدوره شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجًا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية.

 

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اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري محافظة الشرقية المجتمع المدنى قافلة طبية بيطرية قرية تلراك مركز اولاد صقر

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