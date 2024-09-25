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محافظات

توفيق عكاشة يفاجئ الحضور رفقة حياة الدرديرى بمهرجان الخيول بالشرقية (فيديو وصور)

مهرجان الخيول العربيه،
مهرجان الخيول العربيه، فيتو

شهدت فعاليات اليوم الأول من مهرجان الخيول العربية الأصيلة في محافظة الشرقية للخيول العربية الأصيلة المقام بأرض الفروسية، في مركز بلبيس، ظهور الإعلامي توفيق عكاشة وزوجته الإعلامية حياة الدرديري، ومحافظ القليوبية ولفيف من القيادات التنفيذية والعسكرية والشخصيات العامة، وبمشاركة قرابة 200 جواد، مقسمين إلى مسابقة جمال الخيول العربية ومسابقة أدب الخيول.

قبل انطلاقه في دورته الـ 28، حكاية مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة

انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 28 

افتتح المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة بقرية الفروسية بمدينة بلبيس في دورته الـ 28، والذي تنظمه الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية،تحت رعاية وزير السياحة والآثار، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس،ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأمناء الأحزاب، ورؤساء النقابات، ومشايخ وعواقل القبائل العربية، وأصحاب المزارع، ومحبي رياضة الخيول وشباب الشرقية.

مهرجان الخيول العربية، فيتو

بدأ برنامج الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم كلمة المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية، أكد فيها أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يحظي دائما بإقبال كبير واهتمام دولي متزايد، ويسجل هذا العام مشاركة أكثر من من الخيول في مسابقات جمال الخيل، بالإضافة إلى المشاركين في مسابقات آداب الخيل مما يجعل المهرجان علامة فارقة في خريطة البطولة العربية للخيول العربية، ويعزز من مكانة الشرقية كحاضنة لكبري الفعاليات والأحداث الرياضية المحلية.

الإعلامي توفيق عكاشه وزوجته حياة الدرديري، فيتو

وقدم محافظ الشرقية الشكر لوزيري السياحة والآثار، والشباب والرياضة، والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، لرعايتهم للمهرجان، متمنيا أن يخرج المهرجان بالصورة المشرفة التي تليق بأبناء المحافظة، كما وجه المحافظ الشكر لأصحاب الخيول العربية على تلبية الدعوة، والمشاركة في فعاليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته الــ 28، ليمثل انطلاقة لغد أفضل لمحافظتنا الكريمة، لتنعم مصر بالازدهار تحت رعاية ابنها البار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جوائز مميزة للفائزين وشهادات تقدير للمشاركين فى المهرجان
ويقام المهرجان بأرض الفروسية بمدينة بلبيس على مساحة 15 فدانا، بمشاركة أعضاء نوادى الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبى الخيول العربية الأصيلة، وستمنح جوائز مميزة للفائزين وشهادات تقدير للمشاركين فى المهرجان.

توفيق عكاشه، فيتو

على هامش المهرجان يقام معرض لإحياء التراث والمتمثل فى الصناعات والحرف اليدوية والتى تشتهر بها المحافظة مثل (صناعة الحصير اليدوي- الجريد - ورق البردى - السجاد -الكليم اليدوى) وتوجه دعوة لأصحاب الحرف التراثية لعرض منتجاتهم بموقع المهرجان.

 

 

قصة أقدم مهرجان في الوطن العربي

 


ويعد مهرجان الشرقية للخيول العربية، من أقدم المهرجانات للخيول في الوطن العربي حيث تم انطلاقه عام 1921، ويتمتع بشهرة واسعة دولية لكل محبي الخيول.

ويحضر المهرجان طوال فترة إقامته التي تستمر 3 أيام، المئات من محبى وهواة الخيل العربية ورياضات الفروسية واصحاب مزارع الخيول العربية وكذلك أعضاء نوادى الفروسية، والفرسان والمشاركين في البطولات المختلفة، بالإضافة الي الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والشعبية من مختلف المحافظات، كما يحضر المهرجان العشرات من العرب والأجانب المقيمين في مصر.

 

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