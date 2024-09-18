بيطرى الشرقية: ضبط 2 طن دواجن ولحوم مجمدة وتحرير 9 محاضر

اكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أن المديرية المتمثلة فى إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالإشتراك مع الجهات المعنية المتمثلة ايضا فى شرطة البيئة والمسطحات المائية- الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

تحرير 9 محاضر وضبط 2 طن

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (٩) محاضر مخالفة وضبط (٢ طن و١٤٢ كجم) دواجن ولحوم مجمدة ومصنعات لحوم صالحة للإستهلاك الآدمي ولكن مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

وكان المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية قد اكد على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار

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