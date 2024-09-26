السوبر الأفريقي، عمر جابر: نسعى لإسعاد جماهير الزمالك ومستعدون لمواجهة الأهلي

تحدث عمر جابر لاعب الزمالك عن مواجهة الأهلي غدا على كأس السوبر الأفريقي.

وقال عمر جابر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “سعداء بالتواجد في السعودية ونشكرهم على حسن الاستقبال”.



وأضاف : مستعدون لمواجهة الأهلي ونتمنى التوفيق، جمهور الزمالك دائما يساندنا وليس غريب أن تنفد التذاكر في 10 دقائق وهم يستحقون أن نفرحهم بتحقيق كأس السوبر الأفريقي.

وتابع: "نتمنى أن يكون التوفيق والحظ لنا ولقد استعدينا لهذه المواجهة لفترة طويلة ونأمل في تحقيق الفوز".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في التاسعة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

الأهلي، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي غدا.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم في السابعة مساء استعداداته على ملعب الهلال السعودي استعدادا لمواجهة الزمالك في التاسعة مساء غد الجمعة على كأس السوبر الإفريقي.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، للحديث عن اللقاء المرتقب أمام المارد الأبيض بالسوبر الأفريقي والمحدد له غدا الجمعة.

فيما أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال تصريحات خاصة عبر موقع النادي، أن مواجهة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي ستكون صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن اللاعبين في حالة تركيز ويدركون أهمية تلك المباراة.

وقال الشناوي: مباراة الزمالك ستكون صعبة لأنها أمام منافس قوي، ولهذا نحضر للقاء جيدًا، وبعد الاحتفال بدرع الدوري المصري، تم غلق الصفحة تمامًا من أجل الاستعداد لكأس السوبر الإفريقي وهي بطولة قارية والجميع يدرك أهميتها.

وأضاف: جميع لاعبي الأهلي يدركون قيمة اللقاء بعدما فقدنا اللقب في النسخة السابقة، ولذلك نريد حصد البطولة يوم الجمعة، والأهم أن يكون اللاعبون على قدر المسئولية، وهم دائمًا عندما يخوضون مواجهات صعبة يقدمون مستوى مميزًا.

بطولة كأس السوبر الإفريقي تختلف عن نهائي القرن

وواصل: بالتأكيد بطولة كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك، تختلف تمامًا عن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، فالأجواء في نهائي القرن كانت صعبة للغاية، وهي مباراة لن تتكرر كثيرًا.

وأكمل: دائمًا نتحدث مع اللاعبين الجدد، عن الأجواء داخل النادي، وهم يعلمون جيدًا أن الأهلي نادي بطولات وأي بطولة يُشارك فيها يُقاتل من أجل التتويج بها، كما أن جميع اللاعبين يعرفون جيدًا ثقافة جماهيرنا التي لا تقبل إلا بالصعود لمنصات التتويج، وكل الصفقات المنضمة حديثًا سوف تشارك في الكثير من المباريات القادمة، خصوصًا أن لدينا موسمًا طويلًا مليئًا بالألقاب.

واختتم حديثه قائلًا: «لاعبو الأهلي لديهم روح وعزيمة وإصرار من أجل الفوز بالبطولات، والجمهور دائمًا يمنح اللاعبين دفعة كبيرة، ولهذا نحن نقاتل من أجل الفوز بالبطولات خصوصًا عندما نلعب خارج مصر، وفي أي دولة عربية، وأقول للجماهير ننتظركم في الرياض من أجل دعم اللاعبين، وبإذن الله قادرون على إسعادكم بالفوز بالبطولة».