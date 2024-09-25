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رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في السوبر الأفريقي

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك 

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق علي ملامح تشكيل  الأحمر لمواجهة الزمالك  كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ويحيى عطية الله، ومحمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور، وأكرم توفيق، ومروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات، وبيرسي تاو، ووسام أبو علي.

وهناك مقترح بالدفع بمحمد مجدي أفشة أساسيا.

قائمة الأهلي أمام الزمالك بالسوبر الأفريقي 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، أشرف داري، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، السولية، أفشة، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات. 

خط الهجوم: وسام أبو علي، كهربا.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلي والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

واحتفى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بمواجهة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي، حيث من المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية. 


وكتبت صفحة الكاف الرسمية علي فيسبوك: “بعد ثلاثة عقود، تجددت هذه المواجهة، في 27 سبتمبر، سيتواجه النادي الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي بالرياض”. 

ويقصد الكاف بتجدد المواجهة بين الفريقين بمباراة السوبر الإفريقي اللقاء الذي جمع الأهلي والزمالك من قبل في البطولة ذاتها في نسخة 1994، والذي توجه بها الفارس الأبيض بهدف أيمن منصور.  

 

 

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