الخميس 26 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يشن غارات على مناطق في جنوب ‎لبنان

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بشن جيش الاحتلال غارات جوية على مناطق عدة في جنوب ‎لبنان.

 

نتنياهو يبلغ أمريكا استعداده للتفاوض مع لبنان

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، إن أي مفاوضات تهدئة ستكون تحت النار، وسنواصل ضرب حزب الله، وفق زعمه.

وقبل وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، قرر إبلاغ أمريكا استعداده للتفاوض بشأن لبنان ووقف إطلاق النار.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فوض وزير الشئون الإستراتيجية رون ديرمر، بإخطار أمريكا أن إسرائيل مستعدة للتفاوض بشأن لبنان ووقف إطلاق نار مؤقت.

مسؤول أمريكي: واشنطن تعد بيانا لوقف إطلاق النار في لبنان

بيان أمريكي أوروبي عربي يدعو إلى وقف إطلاق النار في لبنان

 

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جنوب لبنان لبنان الاحتلال جيش الاحتلال رئيس الوزراء الإسرائيلي حزب الله

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