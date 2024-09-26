DISNEY+ تصدر الإعلان التشويقي الأول للدراما الكورية Gangnam B Side

‏أصدرت منصة DISNEY+ الإعلان التشويقي الأول لدراما الجريمة والإثارة “‎Gangnam B Side” بطولة الممثل Ji Chang Wook وBIBI وJo Woo Jin والممثلة Yoon Ha Kyung.

ومن المقرر عرض المسلسل الكوري “Gangnam B Side” في الـ 6 من نوفمبر المقبل، كما يأتي العمل من نفس فريق إنتاج دراما The Worst Of Evil.

دراما Gangnam B Side

تدور أحداث المسلسل في منطقة جانجنام، سيول، حيث تعمل جاي هي (بيبي) في أحد البارات الشهيرة في منطقة جانجنام، وهي تعلم سرًا يتعلق بسلسلة الاختفاءات التي حدثت مؤخرًا بالمنطقة، ولكنها تختفي هي الأخرى، ومن بين الأشخاص الذين يتورطون في القضية المحقق كانج دونج وو (جو وو جين)، الذي تم تخفيض رتبته ثم عاد إلى العمل، والمجرم يون جيل هو (جي تشانج ووك) من منطقة جانجنام، الذي وضع نفسه على قائمة المشتبه بهم، والمدعي العام مين سيو جين (ها يون كيونج)، الذي يعمل على هذه القضية كفرصة لرفع مكانته، ليطارد كلًا منهم الحقيقة لأسبابه الخاصة.