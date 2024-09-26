الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

DISNEY+ تصدر الإعلان التشويقي الأول للدراما الكورية Gangnam B Side

دراما Gangnam B Side،
دراما Gangnam B Side، فيتو

‏أصدرت منصة DISNEY+ الإعلان التشويقي الأول لدراما الجريمة والإثارة “‎Gangnam B Side” بطولة الممثل Ji Chang Wook وBIBI وJo Woo Jin والممثلة Yoon Ha Kyung.

ومن المقرر عرض المسلسل الكوري “Gangnam B Side” في الـ 6 من نوفمبر المقبل، كما يأتي العمل من نفس فريق إنتاج دراما The Worst Of Evil.

دراما Gangnam B Side

تدور أحداث المسلسل في منطقة جانجنام، سيول، حيث تعمل جاي هي (بيبي) في أحد البارات الشهيرة في منطقة جانجنام، وهي تعلم سرًا يتعلق بسلسلة الاختفاءات التي حدثت مؤخرًا بالمنطقة، ولكنها تختفي هي الأخرى، ومن بين الأشخاص الذين يتورطون في القضية المحقق كانج دونج وو (جو وو جين)، الذي تم تخفيض رتبته ثم عاد إلى العمل، والمجرم يون جيل هو (جي تشانج ووك) من منطقة جانجنام، الذي وضع نفسه على قائمة المشتبه بهم، والمدعي العام مين سيو جين (ها يون كيونج)، الذي يعمل على هذه القضية كفرصة لرفع مكانته، ليطارد كلًا منهم الحقيقة لأسبابه الخاصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

Disney Gangnam B Side Ji Chang Wook BIBI دراما Gangnam B Side المسلسل الكوري

الأكثر قراءة

بدء غلق المحلات والكافيهات حسب التوقيت الشتوي غدًا

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات جديدة، تعرف عليها

قفزة في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

بيان عاجل من الخطوط الجوية السورية بشأن رحلاتها إلى مصر

ماذا تقول اللائحة حال تعادل الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي؟

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

نشرة أخبار مصر، لغز عودة يوسف بطرس غالي.. ارتفاع جديد في سعر الطماطم.. الشناوي: مباراة الزمالك صعبة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

منوعات

المزيد

روسيا: سبتمبر في موسكو الأكثر دفئا منذ عام 1879

اختبار قمر روسي - صيني طوره طلاب الجامعات

مخاوف من فيضانات وانهيارات أرضية، طوارئ في الولايات المتحدة اليوم بسبب إعصار هيلين

قطع كابل بحري يضعف خدمات الإنترنت في الكويت

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 25-9-2024

المزيد

انفوجراف

الخط الأزرق.. الرصاص يخترق جدار البراميل بين لبنان وإسرائيل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطة في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات

قرآن يتلى في زينب بنت جحش إلى يوم الدين

ما حكم الشرع في قراءة الفنجان والتنجيم؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية