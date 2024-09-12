In-guk يشارك جيسو عضوة BlackPink فى بطولة دراما Monthly Boyfriend
كشفت وسائل الإعلام الكورية عن أبطال الدراما الرومانسية الجديدة Monthly Boyfriend ، وهم الممثل Seo In Guk والممثلة Kim Jisoo.
وأكدت شركة الممثل Seo In-guk للموقع الإخبارى “Xports News” تلقيه عرضًا للظهور في الدراما الكورية 'Monthly Boyfriend'، وقالت الشركة إنه حاليًا يقوم بقراءة النص و"يراجعه بشكل إيجابي".
وسبق وتم تأكيد موافقة نجمة فرقة Black Pink المتألقة جيسو على قبولها لبطولة دراما 'Monthly Boyfriend'، وفى حالة قبول Seo In-guk فإنهم سيمثلان قصة حب معًا حيث سيكون الطرفين في علاقة رومانسية.
دراما Monthly Boyfriend
وتدور دراما Monthly Boyfriend حول حب بين امرأة تشترك شهريًا مع حبيبها في عالم افتراضي ورجل تستمر علاقته الافتراضية مع المشتركة في الحياة الواقعية.
ومن المقرر عرض الدراما سنة 2025، وستكون تحت إدارة مخرج مسلسل No Gain No Love، المخرج Kim Jung Shik.
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