الخميس 26 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

اقتراح فرنسي أمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان

وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، فيتو

الحرب على لبنان، كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء عن اقتراح مشترك مع الولايات المتحدة لإرساء وقف لإطلاق النار لمدة 21 يومًا في لبنان.

وقال بارو خلال الجلسة إنه "في الأيام الأخيرة، عملنا مع شركائنا الأمريكيين على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يومًا لإتاحة إجراء مفاوضات".


ودعا بارو حزب الله وإسرائيل لقبول وقف إطلاق النار المؤقت "دون تأخير".

وأضاف: "فرنسا تدعو كل الأطراف إلى الانخراط بحزم في خفض التصعيد في لبنان".

وتابع: "لبنان الذي أصبح ضعيفا بالفعل لن يتمكن من التعافي إذا اندلعت حرب بين إسرائيل وحزب الله".

وحذر من أن "الوضع في لبنان اليوم قد يصل إلى نقطة اللاعودة".

وأعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن التقى في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للتباحث في سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إن بايدن وماكرون التقيا "لمناقشة الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني ومنع حرب أوسع نطاقًا".

وكان الرئيس ماكرون، قد قال أمس الأربعاء، إن أكبر خطر الآن هو التصعيد في لبنان، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المدنيين "قتلوا دون مبرر".

وشدد ماكرون في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أنه "لا بد ألا تكون هناك حرب في لبنان".

ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن وزير خارجيته جان نويل بارو سيتوجه إلى لبنان في نهاية الأسبوع.

وطالب إسرائيل وحزب الله باحترام التزاماتهما بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بلبنان.

كما دعا إسرائيل لوقف التصعيد في لبنان، وفي المقابل طالب حزب الله بوقف إطلاق النار على إسرائيل.

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