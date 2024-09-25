واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وسفن لنقلها النفط الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على أكثر من 12 كيانًا وسفينة بسبب ضلوعها في شحن النفط الخام وغاز النفط المسال الإيراني إلى سوريا وشرق آسيا نيابة عن الحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

ووفق وكالة أنباء "رويترز"، قالت الوزارة في بيان إن أربع سفن مرتبطة بأسطول تابع لعبد الجليل الملاح، وهو سوري من أقطاب صناعة الشحن فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في 2021، وشقيقه لؤي الملاح كانت من بين السفن التي شملتها إجراءات اليوم.

وأُدرج لؤي الملاح على قائمة العقوبات الأمريكية، اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوزارة أن الأخوين "واصلا استخدام إمبراطورية الشحن الخاصة بهما لدعم أنشطة إيران الخبيثة وأنشطة وكلائها".

وقال برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان تواصل إيران الاعتماد بصورة كبيرة على البيع غير المشروع للنفط وغاز النفط المسال من قبل (الحرس الثوري) وحزب الله اللبناني لتمويل وكلائها الإرهابيين وأنشطتها المزعزعة للاستقرار".

وكانت واشنطن وباريس وبرلين ولندن أعلنت قبل نحو أسبوعين فرض عقوبات جديدة على إيران إثر اتهامها بـ"تصدير صواريخ باليستية لروسيا".