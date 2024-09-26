الخميس 26 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل خطة واشنطن لوقف الحرب بين حزب الله وإسرائيل

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

الحرب على لبنان، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تضغط بشكل عاجل على إسرائيل وحزب الله لوقف هجماتهما الجوية المتصاعدة داخل وخارج لبنان.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الخطة التي توسطت فيها الولايات المتحدة تدعو إلى وقف القتال لعدة أسابيع.


وتابعت الصحيفة قائلة إن الخطة الأمريكية تضع تصورا لوقف الهجمات بين حزب الله وإسرائيل، يعقبها تحرك دبلوماسي للوصول إلى تسوية أكثر ديمومة.


وتعالج الخطة الأمريكية وفق الصحيفة النزاعات على الأراضي على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتعيد بناء المناطق في جنوب لبنان والتي تضررت بسبب الغارات الإسرائيلية الأخيرة.

ووفق الصحيفة فإن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تريد حربا أوسع في لبنان وتبحث عن حل دبلوماسي.

وأشارت الصحيفة إلى اعتراف المسؤولين الأمريكيين بأن فرصة منع حرب أوسع بين حزب الله وإسرائيل تضيق.

وانتشر العنف في المنطقة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة في غزة.

وأدى الهجوم إلى شن إسرائيل هجوما على غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 41 ألف شخص، وفقا للسلطات في غزة.

وأطلق حزب الله  صواريخ على مواقع للجيش الإسرائيلي عبر حدود جنوب لبنان غداة هجوم حماس، قائلا إنه يشن هجماته تضامنا مع غزة.

وأكد حزب الله أنها لن تتوقف عن إطلاق النار على إسرائيل حتى توقف الأخيرة هجومها على قطاع غزة.

وشن الجيش الإسرائيلي أعنف ضرباته الجوية في عام على لبنان هذا الأسبوع مستهدفا قيادات لحزب الله ومئات المواقع في عمق لبنان كما أطلق الحزب وابلا من الصواريخ صوب إسرائيل، وفرّ مئات الآلاف من اللبنانيين من تلك المواقع.

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