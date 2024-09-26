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خارج الحدود

جوتيريس: التصعيد بين إسرائيل وحزب الله يفتح أبواب الجحيم

جوتيريس، فيتو
جوتيريس، فيتو

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة  أنطونيو جوتيريس مساء الأربعاء عن قلقه إزاء التصعيد في لبنان بعدما أثارت الضربات الإسرائيلية المكثّفة مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقال جوتيريس في جلسة لمجلس الأمن بشأن التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، إنه من الواجب احترام سيادة لبنان.
وفي كلمته، أشار جوتيريس إلى أن "أكثر من 90 ألف شخص نزحوا من جنوب لبنان بسبب الحرب. يجب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار".
وأضاف: "التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله يفتح أبواب الجحيم في لبنان".

وتابع: "على الطرفين العودة فورا إلى وقف الأعمال القتالية".

وشدد على أنه من الضروري "تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار للسماح بتسليم المساعدات وتمهيد الطريق أمام سلام يدوم لفترة أطول".

واختتم كلمته بالقول: "يجب تجنب الحرب الشاملة بأي ثمن ولا يمكن للبنان أن يصبح غزة أخرى".

وانتشر العنف في المنطقة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة في غزة.

وأدى الهجوم إلى شن إسرائيل هجوما على غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 41 ألف شخص، وفقا للسلطات في غزة.

وأطلق حزب الله المدعوم من إيران صواريخ على مواقع للجيش الإسرائيلي عبر حدود جنوب لبنان غداة هجوم حماس، قائلا إنه يشن هجماته تضامنا مع غزة.

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الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لبنان مجلس الامن إسرائيل حزب الله سيادة لبنان

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