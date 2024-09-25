مصر تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان في ظل التطورات الراهنة
دعت وزارة الخارجية الرعايا المصريين لتجنب السفر إلى لبنان في الوقت الحالي إلا للضرورة القصوى.
يأتي ذلك في ضوء التطورات المتلاحقة التي يشهدها لبنان، وتصاعد حدة الأعمال العسكرية على الحدود اللبنانية.
كما تحث الوزارة المواطنين المصريين المتواجدين والمقيمين في لبنان بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترًا، والالتزام بتعليمات السلطات اللبنانية المختصة، والبقاء على تواصل مستمر مع السفارة المصرية في بيروت.
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