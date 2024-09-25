الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصر تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان في ظل التطورات الراهنة

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

دعت وزارة الخارجية الرعايا المصريين لتجنب السفر إلى لبنان في الوقت الحالي إلا للضرورة القصوى.

يأتي ذلك في ضوء التطورات المتلاحقة التي يشهدها لبنان، وتصاعد حدة الأعمال العسكرية على الحدود  اللبنانية.

كما تحث الوزارة المواطنين المصريين المتواجدين والمقيمين في لبنان بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترًا، والالتزام بتعليمات السلطات اللبنانية المختصة، والبقاء على تواصل مستمر مع السفارة المصرية في بيروت.

وزير الخارجية يعلن رفض مصر أي إجراءات تمس بمبادئ الاتحاد الإفريقي

وزير الخارجية أمام مجموعة العشرين: غزة والضفة الغربية دليل على إخفاق المجتمع الدولي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

لبنان تأشيرة سفر المصريين بيروت

مواد متعلقة

وزير الخارجية يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي قضية المياه وتطورات السودان

وزير الخارجية يؤكد لـ البرهان حرص مصر الحفاظ علي وحدة السودان ودعم مؤسساته

وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأوكراني دعم مصر جهود إنهاء الحرب بالطرق الدبلوماسية

الأكثر قراءة

أول تعليق من نجيب ساويرس على عودة يوسف بطرس غالي ومشاركته في إدارة الاقتصاد

أحمد العوضي يكشف حقيقة دخوله في قصة حب بعد ياسمين عبد العزيز (فيديو)

تصل لـ 1641 جنيهًا في الطن، ارتفاع أسعار الأسمدة بالأسواق

الزراعة تفجر مفاجأة عن سبب ارتفاع أسعار الطماطم 400% (فيديو)

بشرى تكشف حقيقة انفصالها عن خالد حميدة بعد شهرين زواج

الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد يتقدم على تفينتي الهولندي بهدف في الشوط الأول

تبدأ بـ 5650 جنيها، أسعار اشتراكات الطلبة في القطارات الروسي(عادة ومكيف)

ضبط المتهمين بالاعتداء علي رئيس مدينة أبو النمرس أثناء تنفيذ حملة إزالة

منوعات

المزيد

بريجيت ماكرون وملكة النرويج تتألقان في عرض ديور (صور)

بعد تعرضها للتنمر، يابانية تجري أكثر من 20 عملية تجميل

ثور هائج يقتل ويصيب عددا من الأشخاص في إسبانيا

للمرة الثانية ناسا تؤجل إطلاق مركبة Crew Dragon مع رائد فضاء روسي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 25-9-2024

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر الأرز اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تجاوزت حصيلتها 5 مليارات جنيه.. ضربة أمنية موجعة ضد تجار المخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية قبول التوبة والرجوع إلى الله

ملتقى الجامع الأزهر: المتصوف الحق هو الذي يتبع تعاليم كتاب الله وسنة رسول الله

تفسير رؤية دخول السجن في المنام وعلاقته بالفقر والهم والحزن

المزيد
الجريدة الرسمية