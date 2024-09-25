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خارج الحدود

وزير الخارجية أمام مجموعة العشرين: غزة والضفة الغربية دليل على إخفاق المجتمع الدولي

كلمة وزير الخارجية
كلمة وزير الخارجية امام مجموعة العشرين، فيتو

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار الدكتور عبد العاطي في كلمته إلى الظرف الدولي الدقيق الراهن، والذي يشهد تصاعدًا لحدة التوترات الجيوسياسية، إلى جانب استمرار تداعيات الأزمات الدولية المتعاقبة، وتراجع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتفاقم تحديات تغير المناخ، وحالة الاستقطاب والانتقائية في تعامل المجتمع الدولي مع هذه التحديات، ضاربًا مثالًا بما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية كدليل على هذا الإخفاق.

وشدد وزير الخارجية  في هذا السياق على ضرورة تكاتف كافة الأطراف الفاعلة من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، وإتاحة النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق، كما أشار إلى التصعيد الاسرائيلي الحالي والخطير في لبنان الذي يجر المنطقة إلى مخاطر الانزلاق لحرب شاملة، وهو ما طالما حذرت منه مصر وتدينه.

وتطرق الدكتور عبد العاطي إلى ما يعانيه العالم حاليًا من أزمات وتحديات متلاحقة، حيث تُعد الدول النامية هي الأكثر تأثرًا بها، بالنظر إلى ضعف إمكانياتها ومحدودية التمويل المتاح لها وعدم توافر التكنولوجيا الحديثة بها، وذلك في الوقت الذي تتقاعس فيه بعض الدول المتقدمة عن الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها بتوفير تمويل المناخ، وابرز الخطورة البالغة لتأثير ظاهرة التغير المناخي على ندرة الموارد المائية.

وشدد وزير الخارجية على الحاجة المُلحة لإصلاح وتطوير وتعزيز دور المنظمات والمؤسسات الدولية، فضلًا عن إصلاح الهيكل المالي العالمي، معربًا عن تطلعه لأن تقوم مجموعة العشرين بدور إيجابي في عملية تطوير أساليب عمل المؤسسات الاقتصادية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتمكينها من دعم الدول النامية في احتواء الأثار التراكمية للأزمات الدولية المتعاقبة.

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