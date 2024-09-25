الخارجية الأمريكية: نتواصل مع إسرائيل دون خجل وهذا موقفنا الأخير بشأن غزة ولبنان (فيديو)

قال سام ويلبرج المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية: هناك اهتمام أمريكي كبير وأولوية لإنهاء الصراع بين إسرائيل ولبنان.

تواصل أمريكا مع فرنسا لتهدئة الأوضاع في المنطقة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": ليس هناك حتى الاَن أي بيان رسمي عن وجود مبادرة أمريكية تشمل غزة ولبنان ولكننا نتواصل مع فرنسا والدول المجاورة لخفض التصعيد في المنطقة.

استغلال إيران للصراع في المنطقة

وتابع: واشنطن كانت ترى منذ البداية أن بعض الأطراف الممولة من إيران تسعى لاستغلال الصراع في المنطقة مثل حزب الله والحوثيين.

نهاية حرب غزة

وأكد أن الشعب الفلسطيني يستحق نهاية هذه الحرب وكذلك آلاف اللبنانيين الذي تركوا منازلهم يستحقون العودة إليها.

الموقف الأمريكي بشأن الأوضاع الراهنة

وشدد علي أن الموقف الأمريكي واضح ولا يريد تصعيدًا في هذا الوقت والإدارة الأمريكية تتواصل مع اللبنانيين لبحث التهدئة.



وتابع: المسؤولون الأمريكيون يعملون على مدار الساعة لإنهاء الحرب في غزة وإنهاء الصراع بين إسرائيل وحزب الله ولا يفكرون في الانتخابات الأمريكية.

وأكد: نتحدث مع إسرائيل بدون أي خجل ولدينا موقف واضح بإنهاء الصراع في المنطقة، لافتًا: سمعنا الكثير من التصريحات الإيرانية ولكن لم نرً فعلًا والسؤال الآن هل إيران مستعدة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في برنامجها النووي؟