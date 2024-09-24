أحمد هنو يكرم السوبرانو فاطمة سعيد بعد فوزها بجائزة الثقافة الأوروبية لعام 2024

كرم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، السوبرانو المصرية العالمية "فاطمة سعيد"، بعد حصولها على "جائزة الثقافة الأوروبية لعام 2024"، والتي تسلمتها خلال حفل توزيع "جوائز الثقافة الأوروبية من الدرجة الأولى"، والذي أُقيم على "مسرح أوركسترا لوكسمبورج"، لتكريم أبرز الوجوه الفنية والغنائية في الساحة العالمية.



وزير الثقافة: مصر نهر مواهب لن ينضب أبدا

وأعرب وزير الثقافة، عن سعادته البالغة بإنجاز السوبرانو "فاطمة سعيد"، كأحد أبرز الأسماء على الساحة العالمية في مجال الغناء الأوبرالي، مؤكدًا أن فوزها بجائزة الثقافة الأوروبية يُعد تتويجًا لموهبتها المتفردة.

وأكد وزير الثقافة، أن حرص الوزارة على تكريم المبدعين، يأتي تجسيدًا لدعم ورعاية الدولة المصرية لأبنائها المتميزين، الذين استطاعوا رفع راية مصر بكل فخر واعتزاز، وترسيخ ريادتها الثقافية والحضارية، في المحافل الدولية، بما يليق بتاريخنا العريق، وبما يؤكد أن مصر نهر مواهب متفردة لن ينضب أبدًا.



وأشار وزير الثفافة، الى أن "فاطمة سعيد"، تمثل جيلًا متميزًا من الفنانين الذين يلهمونا بروح الإبداع، ويؤكدون قدرة الفنون على تجاوز الحدود، والتأثير في وجدان الشعوب، لنشر السلام والقيم الإنسانية.

فاطمة سعيد: أشعر بالفخر بتمثيل مصر دوليا

وقالت السوبرانو "فاطمة سعيد": “أشعر بسعادة بالغة، لتكريمي في بلدي الحبيب مصر، بما يؤكد أن مصر لا تنسى أبنائها أبدًا، هذا التكريم الذي يُمثل لي معنى ومذاقًا وإحساسًا متميزًا للغاية، فخالص الشكر والامتنان لوزارة الثقافة، على دعمها ورعايتها للفن والإبداع، كما أشعر بالفخر لتمثيل الثقافة المصرية على الساحة الدولية”، مؤكدة أن جائزة الثقافة الأوروبية تُمثل أحد أهم النجاحات المضافة إلى مسيرتها الفنية، والتي تمنحها الإرادة لمواصلة مشوارها في خدمة الثقافة والفن.



يُذكر أن "فاطمة سعيد" حصلت على عدد من الجوائز العالمية منها جائزة "أوبوس كلاسيك"، والتي تُعد إحدى أرفع الجوائز في مجال الموسيقى الكلاسيكية بألمانيا، وذلك عن فئة أفضل فنانة شابة لعام 2021، كما مثلت "فاطمة سعيد" مصر، في يوم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في جنيف، وغنّت من أجل حق الأطفال في التعليم والكرامة، كما حصلت في 2016 على جائزة فخرية من المجلس القومي للمرأة في مصر.

حفل السوبرانو فاطمة سعيد فى قصر عابدين

وتستعد مغنية الأوبرا المصرية العالمية السوبرانو "فاطمة سعيد"، لإحياء حفل فني ضخم، الخميس 26 سبتمبر 2024، في قصر عابدين، أحد أبرز القصور الأثرية في مصر، بقيادة المايسترو نادر عباسي، ومن المقرر أن تُقدم من خلاله برنامجًا غنائيًا، يتضمن نخبة من أجمل أعمالها التي قدمتها على مدار مشوارها الفني.