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ثقافة وفنون

أحمد فؤاد هنو يناقش توصيات لجنة إعلام البرلمان بتعديل لائحة المجلس الأعلى للثقافة

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة - رئيس المجلس الأعلى للثقافة، اجتماعًا مع أعضاء هيئة مكتب المجلس الأعلى للثقافة لمناقشة توصيات لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب بعمل تعديل تشريعي لإعادة صياغة قانون المجلس رقم 138 لسنة 2017، وكذلك بحث تعديل لائحة المجلس.

 حيث أكد أعضاء هيئة مكتب المجلس ضرورة الإسراع في إجراء التعديلات  اللازمة لقانون المجلس سواء بالإضافة أو الحذف أو تغيير مواده، حتى يتماشى مع الهدف المراد من المجلس وكذلك التغيرات الكثيرة الطارئة على الحياة الثقافية. كما وافقت الهيئة على تعديل لائحة المجلس وعمل تصنيف لها.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو اعتزازه بهذا اللقاء، مؤكدًا على الدور الهام الذي يلعبه المجلس الأعلى للثقافة في رسم السياسة الثقافية المصرية وتقديم الرؤى والمقترحات ووضع الحلول القابلة للتنفيذ للعديد من القضايا الثقافية وذلك من خلال لجانه المتخصصة.

تفعيل العديد من الشراكات

 

وأوضح وزير الثقافة أن الوزارة حرصت خلال الفترة الماضية على عقد وتفعيل العديد من الشراكات مع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة والاتصالات، والأزهر الشريف، حتى تتمكن من الوصول بالمنتج الثقافي إلى أكبر عدد من المتلقين، بما يسهم بشكل جاد وفاعل في خطة الدولة المصرية لبناء الإنسان، مضيفًا أن الثقافة المصرية هي نتاج العقل الجمعي للشعب المصري.

 

 

حضر اللقاء الدكتور أسامة طلعت  الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الدكتور عليّ الدين هلال مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني،

الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي، الكاتب محمد سلماوي، الدكتور مصطفى الرزاز الفنان التشكيلي، الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، المستشار عاطف السيسي  المستشار القانوني للمجلس الأعلى للثقافة، والأستاذ أحمد السيد مدير عام الأمانة الفنية للمجلس.

 

 

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